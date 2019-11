Lounaspaikka: Lounaaksi intialaista ja suomalaista kotiruokaa

Davinder Singh on vielä toistaiseksi mukana osakkaana Lohjalla sijaitsevassa ravintolassa. Singh halusi kuitenkin perustaa oman ravintolan. Hän ihastui Maariankadun ja Aninkaistenkadun kulmassa olevaan ravintolatilaan ja ravintolan sijaintiin. Lokakuun lopulla Singhin uusi ravintola, Intian Helmi, aukesi Turkuun.

– Suunnittelin ravintolan sisustuksen mieleisekseni. Remontoin ravintolan kokonaan sekä salin puolelta että keittiöstä, Singh kertoo.

Ravintola on sisustettu pelkistetysti ja hillitysti. Tila on avara, linjakas ja valoisa. Asiakaspaikkoja on 75.

Singhilla on yli kymmenen vuoden kokemus ravintola-alalta sekä a lá carte -puolelta että myös suurtalouskeittiöstä. Pääkaupunkiseudulla hän on työskennellyt erilaisissa ravintoloissa kokkina ja keittiöpäällikkönä. Kokemusta Singhilla on eri ruokakulttuureista, etenkin intialaisen ja suomalaisen ruuan valmistamisesta. Tästä syntyi myös idea siihen, minkälaisen ravintolan hän haluaa tehdä Intian Helmestä.

– Ravintolassa tarjoillaan intialaista ja suomalaista ruokaa. Näin valikoima on monipuolisempi, ja erilaisille makumieltymyksille löytyy vaihtoehtoja samasta paikasta. Jos vaikka ruokailemaan tulevasta ryhmästä yksi haluaa pihvin, toinen kala-annoksen ja kolmas intialaista ruokaa, on se nyt mahdollista, Singh hymyilee.

Timo Jakonen Davinder Singh perusti Turkuun ravintolan, joka tarjoaa sekä intialaista että perinteisempää suomalaista ruokaa.

Lounasta Intian Helmessä tarjoillaan buffetpöydästä. Päivittäin lounasbuffetissa on tarjolla neljä erilaista pääruokaa, kaksi intialaista ja kaksi perinteisempää suomalaista vaihtoehtoa sekä riisiä ja perunaa lisukkeiksi. Lisäksi tarjolla on keittoa, runsas salaattipöytä ja naanleipää. Lounaaseen kuuluu kahvi tai tee ja jälkiruoka.

– Ruokalistan suunnittelen jokaiselle viikolle erikseen. Minusta on hienoa ideoida erilaisia kokonaisuuksia. Tärkeintä ovat hyvät ja tuoreet raaka-aineet. Esimerkiksi naanleivässä suosin erikoisvehnäjauhoja, jotta leipä säilyy hyvänä, eikä kovetu lounaan aikana, Singh kertoo.

Ruuissa mausteet ovat tärkeässä asemassa. Singh toteaa, että suomalaiset ovat jo tottuneet ja osaavat myös vaatia sitä, että ruuan pitää olla hyvin maustettua, eikä tulisestikaan maustettuja ruokia vieroksuta.

– Intialaisessa ruuassa perusta on erilaisissa maustesekoituksissa. Yksi merkittävä lisuke on raitakastike, josta myös löytyy erilaisia reseptejä, jokaisella kokilla vähän omanlaisensa, Singh jatkaa.

Testipäivänä Intian Helmessä oli tarjolla porkkanainkiväärikeittoa, pannupihvejä sipulikermakastikkeessa, lammaskormaa, chilikanaa, sveitsinleikettä sekä riisiä ja perunoita. Salaattipöydässä oli tarjolla muun muassa tuoresalaatteja, oliiveja, jalapenoja, erilaisia papuja, punajuuri- ja punakaalisalaatteja sekä siemenvalikoima. Jälkiruuaksi oli sitruunakakkua.

Valitsin buffetpöydästä maisteluun porkkanainkiväärikeittoa ja naanleipää.

Keitto oli maukasta ja inkiväärin maku pääsi oikeuksiinsa. Keitto lämmitti mukavasti marraskuisena kylmänä päivänä. Pehmeä naanleipä täydensi kokonaisuutta.

Ruokaseuralaisen lautaselle valikoitui lammaskormaa ja chilikanaa, jotka saivat kehuja.

– Asiakkaiden suosikkiannoksia ovatkin tandooriuunissa paahdetut kanaruuat, Singh kertoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.