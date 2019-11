Viherrakennustyö jatkuu 11.11. kello 9 alkaen Skarppakullantiellä, välillä Sorakatu–Skanssinkatu. Iltapäivän aikana työ siirtyy välille Skanssinkatu–Helsingin valtatien liittymä.

Työ sulkee vasemmanpuoleisen ajokaistan ja haittaa liikennettä Lausteen suuntaan. Urakan arvioidaan valmistuvan 13.11. Päivittäinen työaika on kello 9–15. Alueella on poikkeava nopeusrajoitus 30 km/h. Paikalla on liikenteenohjaukset.