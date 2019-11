Raision Vihreät kannattaa veronkorotusta kaupunkilaisten palveluiden turvaamiseksi

Raision kaupungin taloustilanne on puhuttanut viime aikoina. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle puolen prosentin kunnallisveron korotuksesta on herättänyt keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa puolesta ja vastaan. Raision Vihreiden mielestä talouden tasapainottaminen veronkorotuksella on perusteltua, koska pikaratkaisut kuten laina, leikkaukset ja lomautukset siirtäisivät kustannukset tulevaisuuteen moninkertaisina.

Raision Vihreiden mukaan veroprosentin pitäminen nykyisellään johtaisi esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamiseen, mikä entisestään aiheuttaisi työssäjaksamisen ongelmia ja sitä kautta lisäkustannuksia. Lisäksi isot opetusryhmät haittaisivat oppimista ja lisäisivät erityisen tuen tarvetta sekä lasten ja nuorten ongelmia.

Raision Vihreiden mukaan talousarviossa tulee myös varautua siihen, että ensi syksynä on tarkoitus palauttaa lapsille subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Valtakunnallisesti ollaan korjaamassa hoitajamitoitusta, jonka toteuttaminen lisää kuntien sote-kustannuksia.

Raision Vihreät haluaa korostaa palveluiden säilyttäminen tärkeyttä. Lisäksi suurin osa palveluista, kuten sote-palvelut, koulutus- ja päiväkotipalvelut, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut, on lakisääteisiä. Lisäksi kunnan tehtäviin kuuluu maankäyttö, kaupunkisuunnittelu ja ympäristöpalvelut.

