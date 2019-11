Sdp:n piirikokous: Työehtosopimusten heikentäminen näyttää kyykyttämiseltä

Piirikokouksensa lauantaina Uudessakaupungissa pitänyt Sdp:n Varsinais-Suomen piiri oli huolissaan työmarkkinatilanteesta.

– Lakkoja on päällä ja uusia työtaisteluilmoituksia on annettu. Työnantajan puolelta vedotaan kiristyvään kilpailutilanteeseen, ja ainoana keinona esitetään työehtosopimusten heikentämistä, kokouksen antamassa julkilausumassa ihmetellään.

Piiri muistuttaa, että työntekijäpuolelta katsottuna muutostilanne näyttää kyykyttämiseltä, missä yrityksen voitot haetaan pieni- ja keskituloisten työntekijöiden selkänahasta. Palkkoja, lomia ja lomarahoja leikataan samalla, kun arjen työssä yhä pienempi määrä työntekijöitä hoitaa yhä kasvavaa työmäärää.

Sdp:n Varsinais-Suomen piirin mukaan tilanne pitää ratkaista tavalla, jossa ihmistä ei pidetä aletavarana, kun työnantajat shoppailevat halvempia työehtosopimuksia. Tarvittaessa on muutettava työehtosopimuslakia ja luotava kokonaan uudet pelisäännöt työehtojen muutostilanteille.

– Työtaistelu ei ole koskaan ensisijainen keino vaikuttaa asioihin, mutta jos ammattiliiton neuvottelut työnantajan kanssa karahtavat kiville, voi se olla ainoa tapa vaikuttaa.

Piirikokous otti kantaa myös maakunnan infrahankkeisiin. Piirin mielestä Tunnin juna on se hanke, jota tulisi viedä määrätietoisesti eteenpäin eikä alistaa sitä muiden raidehankkeiden aikatauluille.

Kokouksen mielestä myös E18-tien alkupään rakentaminen tulisi käynnistää nopeasti.

– Hanke parantaa työmatka- ja asiointiliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ja on tärkeä myös matkailun kannalta. Erityisen tärkeä hanke on kuljetusliikenteelle, sillä E18 on Turun ja Naantalin satamien kautta koko Suomen yhteys Eurooppaan. Myös valtateiden 8 ja 9 kehittäminen ja parantaminen on samoilla perusteluilla syytä pitää korkealla prioriteettilistalla, piirikokous korosti.

Piiri valitsi piirikokouksessaan Uudessakaupungissa lauantaina piirin uudeksi puheenjohtajaksi kaarinalaisen Niina Alhon. 37-vuotias Alho on kaupunginvaltuutettu ja Kaarinan Sdp:n puheenjohtaja.

Piirikokous valitsi varapuheenjohtajiksi Berhan Ahmadin Turusta ja Pertti Pokin Laitilasta.