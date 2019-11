Paijulan koulun lakkautusesitys päättäjille

Nousiaisten kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä Paijulan koulun lakkauttamisesta. Sivistysjohtaja Pasi Isokangas esittää, että lautakunta päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle Paijulan koulun lakkauttamista 31. toukokuuta 2020. Samalla Isokangas esittää, että lautakunta linjaisi Paijulan oppilaiden lähikouluksi lakkautuksen jälkeen Henrikin koulun.

Lakkauttamisesitystä perustellaan kouluverkkotyöryhmän näkemyksellä ja sillä, että se olisi osa kunnan tasapainottamisohjelmaa.

Kouluverkkoa selvittänyt työryhmä selvitti kuutta eri vaihtoehtoa, joissa käytännössä oli esillä joko Paijulan koulun tai Valpperin koulun lakkauttaminen. Molemmissa kouluissa oppilasmäärät ovat selvityksen mukaan olleet selvästi laskussa. Selvityksen mukaan kunta säästäisi Paijulan sulkemalla vuodessa vajaat 300 000 euroa.

Kouluverkkotyöryhmän esitys on herättänyt Nousiaisissa vastustusta, sillä Paijulan koulua on vastikään peruskorjattu noin 800 000 eurolla ja remonttia on lisäksi tehty pitkälti talkoilla.

Kouluverkkoselvitys kohdistuu koulutoiminnan järjestämiseen. Koulukiinteistön mahdollinen jatkokäyttö tuodaan erillisenä asiana päätöksentekoon, mikäli kunnanvaltuusto päättää lakkauttaa Paijulan koulun.