Kähärin puistotien jatke saamassa enemmistön – Sdp asettui katuvarauksen taakse

Jari Heino

Turun kaupunkiympäristölautakunnan pöydällä lepäävä asemakaavaluonnos Kähärin puistotien kiistellystä jatkeesta on menossa läpi. Sdp:n valtuustoryhmä on ylimääräisessä kokouksessaan asettunut virkamiesesityksen taakse.

Kaavaluonnos on jäänyt jo kahdesti lautakunnan pöydälle. Kolmatta kertaa sitä käsitellään ensi tiistaina. Sdp:n kantaa on pidetty ratkaisevana, sillä kokoomus on perinteisesti tukenut jatketta ja vihreät ja Vasemmistoliitto vastustaneet.

Kähärin puistotien jatke merkitsisi ajoväylää Satakunnantieltä Naantalin pikatielle. Vastustajat ovat harmitelleet nykyisen viherkäytävän katoamista sekä tärinästä aiheutuvia haittoja lähistön omakotitaloille. Kannattajat pelkäävät taas, että seudun asuntokadut puuroutuvat liikenteestä, jos uutta väylää ei toteuteta. Liikenteen lasketaan kasvavan, kun Pukkilan kerrostaloalue ja Pitkämäen liikekeskuksen alueen rakennetaan.

Yhteyden toteuttaminen maksaisi Turulle 15 miljoonaa euroa. Rakentaminen olisi edessä luultavasti vasta 2030-luvulla.

– Kaavapäätöksellä ei vielä rakenneta yhtäkään katua vaan pidetään rakentamiselle edelleen mahdollisuus auki, jos tarve sitä tulevaisuudessa vaatii, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Ville Lintunen (sd) lausuu Sdp:n tiedotteessa.