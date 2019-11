Naantali palkittiin parhaasta arviointikertomuksesta

Naantalin kaupunki on voittanut vuosittaisen Vuoden arviointikertomus -kilpailun vuoden 2018 arviointikertomuksella alle 20 000 asukkaan sarjassa. Arviointikertomuskilpailun tarkoituksena on edistää tarkastuslautakuntien arviointitoimintaa ja arviointikertomusten laadukkuutta.

Tuomariston valintaperusteiden mukaan Naantalin arviointikertomus on selkeä, johdonmukainen ja oleelliseen keskittyvä.

– Tarkastuslautakunnan johtopäätökset ja suositukset tarttuvat kunnan johtamisen kannalta oleellisiin kysymyksiin, perustuvat arvioinnin havaintoihin ja ovat riittävän yksityiskohtaisia. Lukijan on helppo seurata arviointikertomusta, ja keskeiset asiat on nostettu hyvin esiin. Arvioinnissa tulevat myös esiin onnistumiset ja hyvät käytännöt, perusteluissa todettiin.

Vuoden arviointikertomus -kilpailun voittajat julkistettiin eilen keskiviikkona Helsingissä. Naantalista palkinnon olivat vastaanottamassa Naantalin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anita Saksi sekä varapuheenjohtaja Lauri Laine.

– Olemme koko tarkastuslautakunta tehneet paljon töitä arviointikertomuksen eteen, joten palkinto lämmitti sydäntä kovasti. Olemme iloisia ja onnellisia, että kova työ palkitaan myös tässä muodossa, Saksi sanoo kaupungin tiedotteessa.

Saksin mukaan tarkastuslautakunnassa on pyritty viimeisen kahden vuoden aikana nostamaan lautakunnan profiilia ja uudistamaan työtapoja. Arviointikertomuksesta haluttiin tehdä selkeä, kattava ja luettava.

– Lautakunnan tavoite oli, että arviointikertomuksen rooli selkeytyy ja siitä tulee käyttökelpoinen työväline hallintokunnille ja hallinnolle, Saksi kertoo.

Naantali on ensimmäinen kunta Varsinais-Suomessa, joka on voittanut Vuoden arviointikertomus -kilpailun. Aiemmin vain Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arviointikertomus on voittanut kuntayhtymien sarjassa. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna yhdeksättä kertaa, ja siinä on kolme sarjaa: alle 20 000 asukkaan kunnat, yli 20 000 asukkaan kunnat sekä kuntayhtymät.

Kilpailun järjesti KPMG Julkistarkastus Oy yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.