MaRa JHL:n Arkea-lakosta: Väitteet sopimusshoppailusta eivät perustu tosiasioihin – "Tulisi lopettaa lakot heti"

Matkailu- ja ravintolapalvelualan työmarkkinajärjestö MaRa pitää Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n toimintaa Arkean kanssa lyhytnäköisenä ja väitteitä työehtosopimusshoppailusta totuudenvastaisina.

JHL aloitti keskiviikkona kolmipäiväiset työtaistelutoimet Arkeaa vastaan, koska neuvottelut eivät edenneet. JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty sekä Arkea ovat neuvotelleen Arkean työntekijöiden uusista työehtosopimuksista. Neuvottelut kestivät viikkoja, mutta yhteisymmärrykseen ei päästy.

– On ikävää, että kouluissa ja päiväkodeissa olevat lapset ovat joutuneet välillisesti JHL:n järjestöllisten toimien kohteeksi. JHL:n tulisi lopettaa lakot heti ja turvata työntekijöiden asema pidemmällä aikavälillä. Kuntien ja kuntaomisteisten yhtiöiden taloudellinen tilanne ei parane lakkoilemalla ja taloudelliset tosiasiat kiistämällä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kommentoi tiedotteessa.

MaRan mukaan kysymys on Arkean siirtymisestä noudattamaan ravintola-alan ainoaa yleissitovaa työehtosopimusta, ei sopimusshoppailusta.

– Miksi kuntien omistamissa liikelaitoksissa ja yhtiöissä pitäisi olla korkeammat palkat, selvästi pidemmät lomat ja merkittävästi paremmat muut työsuhteen ehdot kuin täysin vastaavassa työssä yksityisessä henkilöstöravintolayrityksessä. Olisi mielenkiintoista kuulla JHL:n perustelut vaatimukselleen, Timo Lappi sanoo.

Avainta-työehtosopimus, josta Arkea on nyt luopumassa, on yleinen kuntien yhtiöiden toimintoja koskeva sopimus, jossa ei ole MaRan mukaan otettu huomioon ravintola-alan taloudellista kantokykyä. Järjestö katsoo, että työehtosopimus on peruja ajalta, jolloin kunnilla oli rahaa ja veronmaksajilla halua tukea kuntien liikelaitosten ja yhtiöiden toimintaa.

Arkea on myös liittynyt kiinteistö- ja ravintola-aloja edustavien työnantajaliittojen jäseniksi.

– Samalla Arkealle on syntynyt normaalin työmarkkinoilla noudatetun käytännön mukaisesti velvollisuus soveltaa näiden liittojen neuvottelemia yleissitovia työehtosopimuksia. JHL:n lakko kohdistuu siten suoraan Arkean järjestäytymisvapauteen. Millainen meteli syntyisi, jos työnantaja tai työnantajaliitto yrittäisi vaikuttaa työntekijöiden järjestäytymiseen, Timo Lappi kysyy.

MaRa arvostelee myös JHL:n tulkintaa Arkean työehtosopimusten muutoksen ajankohdasta. JHL on ilmoittanut Arkean rikkoneen lakia vaihtamalla työehtosopimukset kesken kauden uusiin työehtosopimuksiin. MaRan mukaan sopimukset ovat vaihtumassa vasta nykyisen sopimuskauden päättyessä maaliskuussa 2020.