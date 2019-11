Vaarallisen lahoja puita kaadetaan ja oksia leikataan Teersalossa Velkuantien varrella

Naantalin Teersalossa kaadetaan lahoja puita leikataan oksia liikenneturvallisuussyistä Velkuantiellä, Varsinais-Suomen Ely-keskus kertoo. Puiden kaato- ja karsintatyöt aloitetaan keskiviikkona 6.11. ja työt pyritään saamaan valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Kaadot pyritään hoitamaan ilman liikennekatkoja, mutta tielläliikkujien on syytä varautua pieniin matkan viivästyksiin. Liikenne voidaan joutua katkaisemaan kerralla maksimissaan 15 minuutin ajaksi.

Velkuantien varren tienvarsipuustossa on vanhoja jalopuita, ja osa niistä on todettu lokakuussa tehdyssä alustavassa kuntomäärityksessä erittäin huonokuntoisiksi ja riskiksi liikenneturvallisuudelle. Puita on jo kallistunut tielle, ja tiealueelle ulottuvat oksat haittaavat liikennettä.

Tielle kallistuneet puut kaadetaan. Arboristi leikkaa lisäksi suurista tammista ja jalopuista oksat, jotka ovat lahoja ja voivat tippua ajoradalle. Liikennettä haittaava oksat leikataan siten, että ajoradan reunassa on metri oksista vapaata tilaa ja tien alikulkukorkeus on vähintään 4,8 metriä.

Töitä suoritetaan tienpitäjän hallinnoimalla tiealueella, joka ulottuu tieluiskasta kaksi metriä tiestä poispäin ja noin kahden kilometrin matkalla. Tien varrella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue, jolle ei aiheudu puiden kaadosta haittaa.

Kaatotyön suorittaa urakoitsijana toimiva J. Kallioinen & Suoranta Infra Oy.