Lounaspaikka: Perinteisen kotiruuan ystäville

Johanna Nurmi ehti työskennellä useissa ravintoloissa ennen kuin hän perusti oman lounasravintola Kotikyökin Turun Urusvuoreen vuonna 2011. Haave omasta ravintolasta oli kypsynyt mielessä hiljalleen. Vuosien kokemus alalla oli opettanut yhtä ja toista, ja Nurmi huomasi usein ajattelevansa, että jos hänellä olisi oma ravintola, hän voisi tehdä asiat paremmin.

Nurmi ei kuitenkaan hypännyt yrittäjäksi ja ravintoloitsijaksi hetkessä. Kaksi kesää hän piti ystävänsä kanssa kahvilaa Seikkailupuistossa ja opetteli, mitä on yrittäminen.

– Se antoi kokemusta ja varmuutta ja toisen kesän jälkeen päätin alkaa päätoimiseksi yrittäjäksi. Oman ravintolan perustaminen jännitti, mutta luotin siihen, että pärjään, Nurmi kertoo.

Vuonna 2011 hän alkoi tosissaan etsiä paikkaa ravintolalle. Hän ehti etsiä paikkaa puoli vuotta ja antoi jo melkein periksi, kunnes avomies törmäsi hyvältä kuulostavaan ilmoitukseen. Tyhjillään oleva, entinen Keskon keskusvaraston lounasravintola oli vuokrattavana.

– Alkuperäinen ajatukseni oli alkaa valmistaa vanhuksille kunnollista ja maistuvaa ruokaa, jossa käytetään suolaa, sokeria ja kermaa. Olin nähnyt, minkälaista ruokaa sukulaiseni olivat saaneet ruokapalvelusta, ja olisin halunnut tehdä vanhuksille ruokaa, josta he nauttivat. Monella on mennyt kuulo, näkö ja liikuntakyky. Pienet arjen ilot ja herkut ovat elämän ainoita nautintoja.

Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, kun Nurmi aloitti ravintolayrittäjänä Urusvuoressa ja paikan omistaja toivoi, että hän keskittyy palvelemaan talon ja lähiympäristön työntekijöitä.

Viimeiset kahdeksan vuotta Nurmi on kokkaillut lounasasiakkaille ravintolan nimen mukaista, perinteistä kotiruokaa. Lounaalla on tarjolla muun muassa jauhemaksapihvejä, makkarakastiketta, uunikalaa ja palapaistia. Torstaisin tarjolla on perinteinen hernekeitto ja jälkiruuaksi pannukakkua.

Yksi asiakas syö vain kalaa ja kasviksia. Se on saanut Nurmen innostumaan kasvisruuasta, jota hän on lisännyt valikoimaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kiertävät lounaslistat eivät ole minun juttuni. Yritän tehdä monenlaista ruokaa ja saada tarjontaan vaihtelua, sillä täällä käy monenlaista syöjää ja jokainen pitää ottaa huomioon.

Nurmi pyörittää ravintolaa pääasiassa yksin. Välillä keittiössä hyörivät apuna myös oma perhe, ystävät ja sukulaiset.

– He tietävät, että jos haluavat joskus nähdä minua, niin on tultava keittiöön, Nurmi nauraa.

Eero Saarikoski Kotikyökin lounaalla on tarjolla perinteistä kotiruokaa. Lounaaseen kuuluu kaksi lämmintä ruokavaihtoehtoa, salaattipöytä, keitto, leipä, ruokajuoma sekä kahvi ja jälkiruoka.

Asiakaspaikkoja Kotikyökissä on noin 90. Lounasasiakkaita käy päivästä ja ruuasta riippuen 60–130.

– Silakkapäivinä on hiljaisempaa. Silloin tulevat vain ne, jotka himoitsevat silakkaa. Suosikkiruokia sen sijaan ovat jauhemaksapihvit, grilliherkut, perinteinen vanhan ajan ruskeakastikkeeseen tehty makkarakastike, lohi, riistakäristys, itse paistetut pinaattiletut ja hampparibuffa.

Lounaaseen kuuluu kaksi lämmintä ruokavaihtoehtoa, salaattipöytä, keitto, leipä, ruokajuoma sekä kahvi ja jälkiruoka.

Testipäivänä tarjolla oli Koskenlaskijan kasvissosekeittoa, kolmenlaista grillattua makkaraa: ryynimakkaraa, bratwurstia ja perinteistä makkaraa, perunamuusia, keitettyjä perunoita, ruskeaa kastiketta ja broileripastaa. Jälkiruuaksi oli Nurmen äidin leipomaa kääretorttua.

Koska pastaa tulee syötyä usein, ja makkaraa taas harvoin, valitsin lounaslautaselle perunamuusin ja salaatin kaveriksi ryynimakkaran ja bratwurstin. Söin myös alkukeiton.

Pehmeä ja maistuva keitto olisi yksistään riittänyt lounaaksi. Makkarat ja muusi toivat kuitenkin kaikessa tavallisuudessaan kivaa vaihtelua lounasvalikoimaan. Lounaan kruunasi perinteinen, makea pala kääretorttua.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.