Varsinais-Suomen verokärki: Hytestin Maria Severina ansaitsi yli 36 miljoonaa euroa

Johanna Käkönen

Varsinais-Suomessa eniten ansiotuloa ja pääomatuloa sai viime vuonna Hytestin Maria Severina. Hänen julkisissa verotiedoissa näkyvät pääomatulonsa olivat 33 221 605 euroa ja ansiotulonsa 3 014 401 euroa. Tulot olivat yhteensä siis yli 36 miljoonaa euroa.

Severina löytyy koko maan listalta viidenneltä sijalta.

Bioala tuottaa nyt veroja Varsinais-Suomeen, sillä maakunnan verokärjestä löytyy useita henkilöitä, joiden tulot ovat kertyneet erityisesti biolalan yrityksensä myynnistä. Listan kärjessä on myös paljon perinteikkäitä yrittäjiä, omistajia ja talousvaikuttajia Varsinais-Suomesta.

Maakunnan listan kakkonen on Matti Heyno. Hänen tulonsa olivat yhteensä 27 197 835 euroa. Niistä suurin osa on pääomatuloa. Heyno on yksi bioalan yritys Biovianin perustajista. Yritys myytiin viime vuonna pääomasijoittajlle. Myyjiä olivat myös Jani Yömaa, Pirkko Kortteinen, Knut Ringbom ja Antti Nieminen. He myös jatkoivat töitään Biovianissa.

Heynon sijoitus koko maan tulolistalla on seitsemäs.

Heyno on Biovianin lisäksi Suomen Välinehuollon, Standan ja Räynböyn osakas.

Medialle toimitetun maakuntalistan kolmonen on Jari Savola. Hänen tulonsa vuonna 2018 olivat 16 951 928 euroa.

Raisiolaisen suunnittelutoimisto Europlan Engineeringin osake-enemmistö myytiin viime syksynä kotimaiselle pääomasijoitusyhtiö Folmerille. Folmer sai yhtiöstä 60 prosentin osuuden. Myyjä oli Europlanin siihen astinen pääomistaja, toimitusjohtaja Jari Savola.

Tämän vuoden koko maan tulolistan kärkeen nousi jälleen Supercellin Ilkka Paananen. Hänen yhteenlasketut tulonsa olivat 109,9 miljoonaa euroa. Paananen on kotoisin Piikkiöstä.



Nimi Ansiotulot Pääomatulot Tulot yhteensä 1. Severina Maria 3014401 33221605 36236006 2. Heyno Matti Sakari 285829 26912007 27197836 3. Savola Jari Juhani 167340 16784589 16951929 4. Nieminen Antti Olavi 250995 12268878 12519873 5. Ringbom Knut Olof 324056 7859983 8184039 6. Lehikoinen Jukka Rainer 646629 6546698 7193327 7. Yömaa Jani Ilmari 163475 6270551 6434026 8. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 967643 4845353 5812996 9. Kortteinen Pirkko Taina 201953 4718769 4920722 10. Tenho Pasi Kalervo 7495 4197034 4204529

Osa uusista ja tuntemattomammista nimistä vuositulojen kärjessä voi jäädä ainakin aluksi julkisuudelta pimentoon uuden luovuttamiskäytännön seurauksena.

Suurituloiset, yli 100 000 euroa ansainneet suomalaiset pystyivät ­tänä vuonna ensimmäistä kertaa estämään ­verotustietojensa luovuttamisen ­suoraan medialle.

Kaikki tuloverotustiedot ovat kuitenkin yhä julkisia ja saatavilla verotoimistoista.