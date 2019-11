Föli-fillarit saivat nastarenkaat alle ja hinnoittelu uudistui

Turun pyöräilytalvi starttasi kunnolla marraskuun alettua. Föli-fillareissa on nyt alla nastarenkaat, ja pyörät on huollettu valmiiksi toiseen talvikauteensa.

Lisäksi Föli-fillareiden hinnoittelua on muutettu marraskuun alusta lähtien. Aiemmin käytössä ollut viikon käyttöoikeus on pidennetty kuukauden mittaiseksi, joten nyt kaupunkipyörät saa käyttöönsä myös kymmenen euron kuukausimaksulla. Usein fölläreitä käyttävälle edullisin vaihtoehto on 40 euroa maksava vuoden käyttöoikeus.

Föli-fillareiden käyttöoikeus sisältyy useimpiin Fölin kausikortteihin, mutta kausikortin haltijan täytyy käydä rekisteröitymässä kaupunkipyörien käyttäjäksi netissä saadakseen föllärit maksutta käyttöönsä.

Föli-fillarijärjestelmään on myös tehty lokakuussa ohjelmistopäivitys, ja ongelmia aiheuttaneet pyörien palautukset tapahtuvat nyt varmemmin. Kaupunkipyöräjärjestelmän kehitystyö jatkuu ja muun muassa uusia asemapaikkoja testaavat pop up -asemat jatkavat kiertoaan. Marraskuussa pop up -asemat löytyvät Länsikeskuksen K-Citymarketin luota ja Jyrkkälästä Jyrkkälänpolulta.