Somerolaisen Milla Arosen katoamista tutkitaan murhana – ruumista ei ole löydetty

Poliisi tutkii kesäkuussa 2019 kadonneen somerolaisen Milla Arosen katoamista murhana. Aiempi rikosnimike esitutkinnassa on ollut tappo.

Poliisi epäilee teosta 1995 syntynyttä miestä. Mies vangittiin elokuun lopussa.

– Esitutkinnassa esiin tulleiden tietojen perusteella olemme päätyneet käsitykseen, että tekoon on liittynyt suunnitelmallisuutta ja harkintaa, ja siksi rikosnimike muuttui taposta murhaksi. Epäilty on tavoitellut itselleen taloudellista hyötyä käyttämällä uhrin henkilötietoja hankkiakseen pikaluottoja ja kirjautuessaan tämän verkkopankkiin, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Toivonen Keskusrikospoliisista.

Tapauksen esitutkinta on yhä kesken. Syytteen nostamisen määräaika on siirretty ensi vuoden alkupuolelle. Määräaika on nyt 9. tammikuuta 2020.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Milla Arosen ruumista ei ole löydetty.

– Poliisi tekee edelleen etsintöjä Somerolla ja lähialueilla. Lisäksi jatkamme teknistä tutkintaa ja kuulusteluita, Toivonen kertoo.

Aronen on viimeksi nähty Someron keskustassa kotipihallaan 8. kesäkuuta. Tämän jälkeen hänestä ei ole tehty havaintoja. Poliisi on edelleen kiinnostunut tapaukseen liittyvistä vihjeistä ja havainnoista. Vihjeitä voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi.

Poliisia kiinnostaa varsinkin harmaa Volvo V70 CZN-808, ja auton liikkuminen Somerniemen ja Oinasjärven alueella 8.–9. kesäkuuta sekä Someron keskustassa sunnuntaiaamuna 9. kesäkuuta.