Turun vihreät on julkistanut tavoitteensa kaupungin seuraavaan budjettiin. Valtuustoryhmä haluaa mieluummin hillitä menoja kuin investointeja. Vihreät vastustavat Fölin lippujen hinnankorotuksia ja hyvinvointipalvelujen asiakasmaksujen nostoa.

Erityisen tyytymätön vihreä ryhmä on sivistystoimialalle esitettyihin sopeuttamistoimiin. Koulujen ryhmäkokoja ei saa kasvattaa.

Vihreät ovat valmiita nielemään pysäköintimaksu-uudistuksen, jossa pysäköinnin maksullisia aikoja pidennetään. Myös veronkorotuksista ryhmä on valmis keskustelemaan, mikäli muita vaihtoehtoja ei löydetä.

– Emme voi jatkuvasti leikata kaupunkilaisten palveluista ja lykätä investointeja sillä verukkeella, että veroprosenttiin ei voi koskea. Maltillisen korotuksen jälkeenkin Turun kunnallisvero on kilpailukykyinen naapurikuntiin ja Tampereeseen nähden. Kymmenien miljoonien sopeutuksessa on tarkasteltava sekä menoja, tuloja että veroja. Kun vaakakupissa ovat terveyskeskusmaksut ja ryhmäkoot, verojakin on tarkasteltava, huomauttaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

Puolueet aloittivat yhteiset talousarvioneuvottelut kuluvalla viikolla. Kaupungin talousarvio on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.