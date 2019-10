Vapaaehtoiset keräävät susien ulostenäytteitä ensi talvena Lounais-Suomessa

Vapaaehtoiset ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) työntekijät keräävät susien ulostenäytteitä tulevana ja ensi talvena Lounais-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Ulosteista tehtävä DNA-analyysi on tärkeä lisä pääasiassa havaintoihin, kuolleisuustilastointiin ja pantaseurantoihin perustuvaan susikannan arviointiin. DNA-analyysit tehdään Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskuksessa. Luken lisäksi keräystä organisoi Suomen riistakeskus. Metsästäjäliitto tukee keräystä ja kannustaa metsästäjiä osallistumaan.

– DNA-tiedon avulla saadaan tarkennettua tietyn alueen susireviirit, laumojen määrä ja laumoissa elävien susien vähimmäismäärä, mikäli näytteitä saadaan riittävästi, tutkimusprofessori Ilpo Kojola kertoo Luken tiedotteessa.

Näytteitä kerätään Länsi-Suomessa kolmelta alueelta. Keräys kohdennetaan alueille, joissa on useita susireviirejä lähekkäin, ja tiedon tarve on suurin. Kullakin keräysalueella on vastaava, jolle näytteet voi toimittaa. Keräysvastaavat huolehtivat näytteiden lähettämisestä tutkittaviksi.

DNA analysoidaan niistä susien ulostenäytteistä, joita kerätään sovituilta alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä ja muutoin kuolleista susista sekä pannoitetuista yksilöistä. Näytteiden kerääminen aloitetaan 1. marraskuuta, ja se päättyy 15. helmikuuta 2020.

Luken työntekijät keräävät näytteitä myös Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa ennalta valituilla reviireillä marras-maaliskuun aikana. Kyseisillä alueilla ajantasainen suurpetohavaintojen ilmoittaminen TASSU-järjestelmään ja Luken henkilökunnalle edistää näytteiden keruuta.

Luonnonvarakeskus julkaisee avoimessa karttapohjaisessa riistahavainnot.fi -verkkopalvelussa DNA-analyyseista saatuja yksilöintitietoja.