Kadunrakennustyöt hidastavat liikennettä Myllysillalla ja Kuninkaankartanontiellä

Jyrsintä- ja päällystystyö haittaa liikennettä Kuninkaankartanonkadulla sekä Myllysillalla huomenna keskiviikkona Turussa. Kuninkaankartanonkatu kahdeksan kohdalla on yksi ajokaista kerrallaan suljettu liikenteeltä kello 8.30 –15.00 välisenä aikana. Töistä on haittaa ajoittain molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenteenohjaus.

Myös Myllysillalla tehtävät kadunrakennustyöt haittaavat liikennettä. Oikeanpuoleinen ajokaista suljetaan liikenteeltä Samppalinnan puoleisessa päässä noin kello 10.00 ja töiden arvioidaan kestävän kello 15.00 saakka. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.