Vuoden maisematekopalkinnot Askaisiin ja Kuuskajaskariin

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten valitsemat Vuoden maisemateko -kilpailun voittajat julkistettiin tiistai-iltana Oripäässä. Varsinais-Suomessa voiton vei Suomen luonnonsuojeluliiton Hirvijokilaakso –yhdistys jättipalsamin torjuntatyöllä lehtomaisemassa metsässä Maskun Askaisissa ja Satakunnassa Lauri Friman ja vapaaehtoiset jättipalsamintorjujat Rauman Kuuskajaskarin linnakesaaren vieraslajitalkoilla.

Askaisten jättipalsamien torjuntatyötä on tehty useita vuosia. Viime kesänä talkoisiin osallistui maanomistajan lisäksi alueellinen luonnonsuojeluyhdistys sekä kyläläisiä. Usean vuoden torjuntatyön ansiosta alueen kasvillisuus on jo monimuotoisempaa ja jättipalsamin leviämistä on saatu hillittyä. Asiantuntijaraati kiinnitti erityisesti huomioita yhteistyöhön sekä usean vuoden sitkeään torjuntatyöhön. Myös vieraslajien haitoista ja torjuntakeinoista kertominen sai kiitosta asiantuntijaraadilta.

Kuuskajaskari saariympäristön torjuntatyötä on tarkoitus jatkaa niin kauan, että jättipalsamit saadaan saarelta kokonaan hävitettyä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kuuskajaskarin saarella on sekä kulttuurihistoriallisia arvoja, mutta myös monia arvokkaita luontokohteita ja linnakesaari on virkistyskäytön, retkeilyn ja matkailun kannalta hyvin merkittävä alue Selkämeren kansallispuistossa. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä vieraslajien kitkeminen on tehty yrityksen, kaupungin ja vapaaehtoisten yhteistyönä, perustelee valintaa Satakunnan maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf tiedotteessa.

Tilaisuudessa jaettiin myös kunniamainintoja. Kunniamaininnan saivat Paraisten kurtturuusun torjunta sekä Lauri Friman, joka oli aloitteentekijänä sekä Porin että Rauman vieraslajien torjunnassa.

Länsi-Suomen alueelta Vuoden maisematekokilpailuun osallistui yhteensä seitsemän vieraslajien torjuntatekoa. Varsinais-Suomessa Turussa Aurajoen rannalla ja Paimiossa Karhunojan varsilla kitkettiin talkoovoimin jättipalsamia. Satakunnassa Porin entisen upseerikerhon ja aliupseerikerhon piha- ja peltoalueelta niitettiin jättipalsamia ja kaivettiin ja kuivatettiin komealupiinia ja Säkylän Isokylässä kitkettiin Säkylän maatalousnaisten voimin jättipalsamia sekä elämänlankaa.