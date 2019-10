Kolumni: Älä ole se pimeä tyyppi

Illat pimenevät syksyllä aina vähän varkain. Liian monena vuonna olen ylittänyt ilta-aikaan suojatietä, ehkä pienessä tihkusateessa. Kun ohittavan auton valokeilat pyyhkäisevät, alkaa nolottaa. Tajuan, että täällä on pimeää ja olen tummissa vaatteissa, joista ei roiku yhtäkään heijastinta. Ymmärrän, että auto ei välttämättä nähnyt minua suojatien reunassa kuin vasta viime hetkellä.

Läheltä piti -tilanteita ei ole tainnut onneksi koskaan sattua kohdalleni, sillä harvoin kirkkaassa päivänvalossakaan sokeasti luotan suojatieoikeuteeni – odotan, että auto selvästi hiljentää. Siksi näissä tilanteissa onkin lähinnä nolottanut: minä olen saattanut säikäyttää autoilijan tai aiheuttaa hänelle rattiraivonpuuskan. Minä olen ollut se pimeä tyyppi.

Liikenneturvan mukaan joka toinen suomalainen käyttää heijastinta. Pimeitä katuja astellessaan sitä kyllä miettii, voiko määrä todella olla niinkin suuri. Silti se on aivan liian pieni.

Liikenneturvan sivuilta löytyvä tieto muistuttaa asian tärkeydestä: liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että noin joka kolmas heijastinta käyttämätön, pimeällä onnettomuudessa kuollut jalankulkija olisi voinut pelastua, jos heijastin olisi ollut käytössä.

Miksi me aikuiset ihmiset emme käytä heijastinta, vaikka tiedämme paremmin? Ehkä se on asia, joka arjen pyörityksessä unohtuu hankkia tai kiinnittää. Ehkä heijastin olikin kiinni toisessa takissa. Ehkä uskoo olevansa itse tarpeeksi tarkkaavainen liikenteessä. Ehkä heijastin on vähän lasten juttu eikä coolia, ei sovi asuun.

Jokaisen tekosyyn voi ampua alas huonona: Joka marketin kassalta löytyy heijastimia, ja joskus niitä jaetaan tapahtumissa ilmaiseksi. Onnettomuuksia voi sattua koska tahansa. Liikenteessä ei välttämättä ole turvassa, vaikka ei itse tekisi virheitä. Ja eikö se ole myös aika coolia selvitä ehjänä kotiin iltakävelyltä.

Niin että kun olet lukenut tämän, haastan sinut nousemaan ylös ja käymään läpi piironginlaatikot (minäkin teen niin heti tämän kolumnin kirjoittamisen jälkeen, lupaan!). Useinhan heijastimia on kertynyt kotiin vuosien saatossa. Ja jos ei ole, markkinoilla on montaa erilaista sorttia aina muumi- ja Kalevala-heijastimista kukkasenmuotoisiin design-koristeisiin (muista kuitenkin tarkistaa riittävästä heijastustehosta kertova CE-merkintä). Viritä killuttimet eniten käyttämiisi takkeihin. Harkitse pitää eteisessä valmiina helposti ylle sujautettavaa heijastinnauhaa tai -liiviä.

Älä ole se pimeä tyyppi.

PS. Heijastin on myös kirjaimellisesti loistava lahja-idea kenelle tahansa.

Teea Jokihaara

Kirjoittaja on toimittaja.