Koulukiusatusta pojasta kasvoi esiintymistä rakastava drag-taiteilija

Niko-Pekka Mäkinen, taiteilijanimeltään Nikola, tuo kolmen muun drag queenin kanssa Linnateatterin lavalle Suomen rakastetuimmat naisartistit. Drag-leidit lavalla -esityksessä nähdään niin Paula Koivuniemi, Lea Laven, Marion Rung kuin Katri Helenakin.

– Tämä on kunnianosoitus alkuperäisille leideille lavalla, sillä ensi-illasta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Näiden lisäksi lavalla nähdään muun muassa euroviisutähtiä sekä Kaija Koo ja Alma, Mäkinen kertoo.

Esityksessä neljä drag-viihteen ammattilaista laulavat kaikki kappaleet itse.

– On totuttu, että drag-esityksissä kappaleet kuullaan playback-lauluna taustanauhoilta, joten moni on ihmetellyt, että laulammeko tosiaan kaiken itse, Mäkinen hymyilee.

Mäkinen on esiintynyt drag-taiteilijana 15 vuotta. Ensimmäinen rooli oli Kumman kaa -sarjan Ellu.

– Olin Riihimäen nuorisoteatterissa ja silloisen teatterinjohtajan Niina Lahtisen kanssa pohdimme pikkujoulushow’ta. Päädyimme Kumman kaa -esitykseen ja pääsin esittämään Ellua.

Muutamaa vuotta myöhemmin Mäkinen esiintyi samassa teatterissa Anita Hirvosen kanssa ja Hirvonen kannusti häntä osallistumaan drag-kilpailuun.

– Hänen innoittamanaan menin kisaan. Ekana vuonna tulin toiseksi, silloin voiton vei Cristal Snow, ja seuraavana vuonna 2007 voitin itse. Aluksi drag-esityksiin veti into esiintyä, mutta on upeaa, että tästä on tullut työ, Mäkinen toteaa.

Hän on nauttinut esiintymisestä lapsesta asti.

– Pikkuveljeni ristiäisissä kuvattiin videota ja jo siellä pidin ihan omaa show’ta. Tosin koulukiusaamistausta vei intoa esiintyä ja halusin vain olla huomaamaton, mutta yläasteella alkaneen teatteriharrastuksen myötä paloi esiintymiseen taas kasvoi, Mäkinen muistelee.

Hän toteaa ajautuneensa drag-artistiksi puolivahingossa.

– Vahva halu esiintyä on ollut aina, mutta aiemmin halusin näyttelijäksi. Drag on taitojen yhdistämistä ja mukana on vahvasti näytteleminen.

Nykyisin Niko-Pekka Mäkinen on drag-esiintyjän lisäksi radiojuontaja ja näyttelee ja käsikirjoittaa Toosatv-parodiasarjaa yhdessä Cristal Snown kanssa. Aiemmin Mäkinen työskenteli myös koulunkäyntiavustajana, mutta siihen aika ei enää riitä.

– Saimme juuri Toosatv:n kolmannen tuotantokauden kuvattua ja se alkaa televisiosta marraskuussa, Mäkinen kertoo.

Mäkinen tekee useita kymmeniä drag-esityksiä vuodessa.

– Suomessa drag-taide voi hyvin ja se uppoaa kivasti yleisöön. Parhaimmillaanhan drag on loistavaa taidetta. Yleisössä on yhtä paljon naisia ja miehiä ja on ollut kiva huomata, että ikähaarukka on tosi laaja, Mäkinen toteaa.

Jukka Alasaari Niko-Pekka Mäkinen Paula Koivuniemenä.

Uuden drag-hahmon työstäminen vaatii aikaa.

– On tärkeää, että katsoja tunnistaa hahmon ja löytää siitä tietyt maneerit. Yksi itselleni tärkeimmistä hahmoista on Paula Koivuniemi, jota esitän myös Drag-leidit lavalla -esityksessä. Paula on varmaankin suosituin suomalainen drag-hahmo, mutta jokainen tekee omanlaisen tulkintansa hänestä. Myös Anita Hirvonen on minulle tärkeä hahmo, koska häneen minulla on henkilökohtainen suhde, Mäkinen sanoo.

Uusia hahmoja on luotava jatkuvasti, jotta show pysyy ajankohtaisena.

– Uusimpia ovat nyt Paula Vesala ja Vesta.

Erityisesti pikkujouluaika on esiintyjälle kiireistä.

– Näin 15 vuoden jälkeen olen joutunut opetelemaan sanomaan myös ei. Radiotyöt alkavat aamulla aikaisin, joten on pakko huolehtia omasta jaksamisesta, vaikka kaikesta tekemisestä nautinkin, Mäkinen toteaa.

Sunnuntait ovat pyhitetty rentoutumiselle.

– Sunnuntait ovat viikon ainoita vapaapäiviä ja silloin tilaan kotiin ruokaa ja katson telkkaria villasukat jalassa, Niko-Pekka Mäkinen kertoo.

Drag leidit -lavalla 7.11. Linnateatterin Domino-salissa (Humalistonkatu 7, Turku) klo 19.