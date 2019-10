Gallup: Millaista talvea toivot?

"Toivon, että tulisi kunnolla lunta. Loska ei ole kiva. Pakkasta voisi olla kymmenen astetta. Talvella lasketellemme ja hiihdämme ja neljän lapsen kanssa pulkkamäessä tulee vietettyä paljon aikaa."

Turo Tohmo,

Helsinki

Jane Iltanen

"Kunhan tulee kunnon talvi. Mieluummin runsaasti lunta, kun ei ollenkaan. Ei ole väliä minkä verran on pakkasta, kunhan on."

Petri Urjansson,

Turku

"Toivon, että tulee paljon lunta, ainakin polveen asti. Talvella on kiva hiihtää ja pakkanen on kiva, mutta 25 astetta pakkasta on liian kylmä."

Siiri Korhonen,

Turku