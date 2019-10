Lounaspaikka: Tuulahdus Intiaa Turussa

Lounasajan loppupuolella intialainen ravintola Delhi Darbar on edelleen täynnä, ja uusia asiakkaita tulee jatkuvasti sisään kyselemään vieläkö saisi lounasta.

Ravintolassa leijaileva houkutteleva mausteinen tuoksu kutsuu syömään. Taustalla soi ilmapiiriin sopiva etninen musiikki.

Yli kymmenen vuotta Hämeenkadulla palvelleesta ravintolasta onkin tullut yksi turkulaisten suosikkipaikka. Lounaalla ravintolassa käy runsaasti ihmisiä lähialueen työ- ja opiskelupaikoista. Tunnelmallisesti sisustettu ravintola toimii hyvin myös illallispaikkana.

– Keskimäärin meillä menee päivittäin lounasannoksia 150–200. Annoksia haetaan myös paljon mukaan tai tilataan kuljetettuna, ravintoloitsija Tiina Helsko kertoo.

Helsko on ollut mukana ravintolan toiminnassa puolitoista vuotta.

– On hienoa, että saamme sellaista palautetta jossa ruokaa kutsutaan autenttiseksi intialaiseksi. Esimerkiksi moni Intiasta kotoisin oleva kuvailee ruokaa kotiruokamaiseksi. Se onkin tavoitteemme, tarjota rakkaudella tehtyä aitoa intialaista ruokaa, Helsko kuvailee.

Lennart Holmberg Miksatussa annoksessa on kolme eri ruokalajia riisin, linssimuhennoksen ja raitakastikkeen lisäksi.

Lounasta Delhi Darbarissa tarjoillaan kello 15 saakka. Lounasvaihtoehtoja on viisi. Tarjolla on liha-, kana-, kala ja kasvisruokavaihtoehto. Lisäksi yksi mahdollisuus on ottaa miksattu annos, joka on koottu liha-, kana- ja kasvisvaihtoehdoista.

Helskon mukaan ravintolan lounaslistat vaihtuvat muutaman viikon välein. Yksi suosituimmista ja kehutuimmista annoksista on kana tikka masala: tandooriuunissa paistettuja kananrintafileekuutioita tomaatti-masalakastikkeessa.

– Myös palak paneer on suosittu. Annoksessa on pinaattia ja intialaista kotijuustoa mausteisessa currykastikkeessa. Lisäksi on vegaanisia ja myös gluteenittomia annoksia on mahdollisuus saada.

– Yksi minkä perässä ravintolaan tullaan on annosten lisukkeena tarjottava tandooriuunissa paistettu naanleipä, Helsko jatkaa.

Lounaaseen kuuluu lisäksi salaattipöytä sekä kahvi tai tee.

Testipäivänä ravintolassa oli tarjolla palak paneer: intialaista kotijuustoa ja pinaattia mausteisessa currykastikkeessa, chicken korma: broilerin fileepaloja miedossa currykastikkeessa, lamb methi: lampaanpaistipaloja currykastikkeessa, kadai shrimp: katkarapuja, paprikaa, sipulia ja tomaattia currykastikkeessa. Miksattu annos koostui liha-, kala- ja juustoannoksista.

Helskon kehuvien puheiden perusteella valitsen annoksista palak paneerin.

– Intialainen kotijuusto on vain niin hyvää, monesti sitä suosittelen asiakkaille, Helsko hymyilee.

Oikeassa hän onkin. Pinaattikastikkeessa muhineet suuret juustonpalat ovat maukkaita. Kastikkeen ja riisin lisäksi annokseen kuuluu linssimuhennos sekä jogurttipohjainen raitakastike. Kokonaisuus on onnistunut.

– Jogurtista ja kurkusta valmistettu raitakastike pehmentää voimakkaasti maustettuja ruokia. Raita kuuluu intialaisiin annoksiin. Tulisuutta ruokiin on mahdollista saada lisääkin, mikäli asiakas niin haluaa, Helsko toteaa.

Uunista vasta tullut naanleipä on täydellistä, päältä rapeaa ja sisältä ihanan pehmeää ja sitkeää.

Seuralainen valitsi miksatun annoksen testiin. Annos oli todella runsas ja kertoman mukaan hyvä.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.