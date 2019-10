Byggmax sulkee Turun myymälän

Byggmax sulkee Turun myymälänsä Itäharjulla 16. marraskuuta ja irtisanoo kaksi työntekijää.

– On todella harmillista, että joudumme lopettamaan Turun myymälän ja sen myötä irtisanomaan kaksi hyvää työntekijää. Yrityksenä joudumme kuitenkin katsomaan Byggmaxin liiketoimintaa Suomessa kokonaisuutena. Turun kaupungin tontilla Itäharjun alueella sijaitseva myymäläkiinteistö on huonossa kunnossa ja alueen kehitys on epävarma. Emme saaneet myymälän liiketoimintaa kannattavaksi yrityksistämme huolimatta. Kiinteistön vuokrasopimus päättyy vuoden vaihteeseen ja se antoi meille hyvän tilaisuuden uudelleenarvioida toimintaamme Turun alueella, sanoo Byggmax Suomen maajohtaja Aleksi Virkkunen tiedotteessa.

Turun myymälä on yhtiön ensimmäinen Suomessa.

Sen sijaan yhtiö uudistaa Raision myymälänsä, joka on tiedotteen mukaan kannattava.

Yhtiöllä on Suomessa 11 myymälää, joissa on juuri päättyneiden yt-neuvotteluiden jälkeen yhteensä noin 80 työntekijää.