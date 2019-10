Aamukuuden aikaan alkanut rännänsekainen lumisade vaikeuttaa tieliikennettä Turun seudulla. Lämpötila on nollan tuntumassa, ja ainakin yksi liikenneonnettomuus on aamun aikana tapahtunut. Sen tapahtumapaikka on Hämeentiellä Tammitien risteyksessä.

Sääennusteen mukaan lumisade muuttuu aamun mittaan vesisateeksi ja lämpötila nousee parin asteen verran plussan puolelle.