Ruskolta lähtee toinenkin johtaja

Oripää

Oripää on lokakuun ajan hakenut uutta kunnanjohtajaa. Hakemuksia on kunnanhallituksen puheenjohtajan Päivi Kössin (kok) mukaan tullut puolenkymmentä.

– Sen lisäksi on tullut kyselyitä. Meillä on tavoitteena, että uusi kunnanjohtaja aloittaisi vuoden alussa.

Kunnanjohtajan valintaa käsitellään valtuustossa 4. marraskuuta. Silloin päätetään ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Nykyinen virkaa tekevä kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja Kati Rekola on hakenut Ruskon hyvinvointijohtajan tehtävää. Hän on yksi viidestä, jotka Rusko on kutsunut haastatteluun.

– En minä siitä ole huolissani, että hän on tehtävää hakenut. Huolestun vasta, jos hän tulee valituksi, Kössi sanoo.

Rekola on yksi, joka on hakenut myös Oripään kunnanjohtajan tehtävää.

– Olen erittäin sitoutunut Oripäähän ja halukas jatkamaan täällä, mutta jos kunnanjohtajan tehtävään valitaan joku muu kuin minä, sitten minun on mietittävä tulevaisuuttani, Rekola pohtii.

Oripään noin 1 350 asukkaan kunnan hallinnosta vastaa vajaa 10 ihmistä. Johtajan titteliä kantaa Rekolan lisäksi vain sivistysjohtaja Mika Virtanen.

– Jos Rekola lähtee, meidän on haettava sitten uusi sosiaalijohtajakin, Kössi miettii.