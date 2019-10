Pyhäinpäivä tuo taas kynttilämeren hautausmaille – muistopaikka myös muualle haudatuille

Kynttilät syttyvät jälleen pyhäinpäivänä 2. marraskuuta hautausmailla, kun ihmiset vievät kynttilöitä läheistensä haudoille.

Jos oman läheisen hauta sijaitsee pitkän matkan päässä, niin kynttilän voi tuoda muualle haudattujen muistopaikalle. Tällainen muistopaikka löytyy esimerkiksi jokaiselta Turun ja Kaarinan hautausmaalta.

Turun hautausmaalla muistopaikkana on jo pitkään palvellut Menneitten sukupolvien muistomerkki pienellä aukiolla Vanhan hautausmaan keskellä. Katariinan hautausmaalla muistokivi ja Paattisilla maahan upotettu risti ovat sankarihautojen vieressä. Maarian kirkkomaalla muistopaikka löytyy puolestaan pääportin oikealta puolelta ja Maarian keskiseltä hautausmaalta kappelin läheisyydestä.

Kärsämäen hautausmaalla muistopaikka sijaitsee muistolehdon ja kappelin välistä. Kakskerrassa muistopaikka on pääportilta vasemmalle ja Kuusiston hautausmaalla muistopaikaksi on pystytetty valurautaristi on kirkon pääsisäänkäynnin edessä. Piikkiössä muistelupaikka on kirkon länsipuolella.

Kärsämäen kappelissa pidetään avoimet ovet pyhäinpäivänä kello 14–17. Ylösnousemuskappelissa on luvassa musiikkihartaus suomeksi kello 14 ja ruotsiksi kello 15.30.

Hautausmaiden lisäksi muistokynttilät syttyvät Turun ja Kaarinan kirkoissa, joissa muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleita oman seurakunnan jäseniä. Tilaisuuksissa luetaan vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja sytytetään kynttilät heidän muistokseen.