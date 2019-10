Yo-kylän vesikriisiharjoitus toteutetaan ovelta ovelle -kyselynä

Suomen Punaisen Ristin Turun osasto harjoittelee lauantaina 26. lokakuuta Ylioppilaskylässä turkulaisten auttamista vesikriisin sattuessa.

Valmiusharjoitus toteutetaan Yo-kylässä ovelta ovelle -kyselynä, ja lauantainen harjoitus on osa Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista Pisara 2019 -valmiusharjoitusta. Harjoituksen teemana on puhtaan veden puute. Turussa vapaaehtoiset harjoittelevat tiedonkeräystä Yo-kylän itäisen puolen asukkailta kuvitellussa tilanteessa. Ajatuksena on, että vettä ei voi käyttää sen pilaantumisen takia. Asukkaiden ei tarvitse valmistautua harjoitukseen millään tavalla eikä harjoitus vaikuta veden käyttöön. Tiedonkeruun apuna käytetään Turussa kehitettyä sähköistä järjestelmää.

Vesikriisiharjoituksen avulla Turun osasto varautuu auttamaan viranomaisia aidossa tilanteessa, jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apua nopeasti. Turussa harjoitukseen osallistuu lisäksi Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Harjoitusta on suunniteltu yhdessä Turun Vesihuollon, terveystarkastajan ja TYS:n kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Pisara 2019 on Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus, joka järjestetään koko maassa tulevana lauantaina. Harjoituksen teemana on vesikriisi. Tilanteita, joissa veden tulo keskeytyy tai vesi on pilaantunutta, sattuu Suomessa vuosittain.

Punainen Risti toimii häiriötilanteissa viranomaisen tukena ja sen työtä täydentäen. Järjestön valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään kerran kolmessa vuodessa. Kolme vuotta sitten Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoituksen teemana oli auttaminen evakuointitilanteessa.