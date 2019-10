Turun sosiaali- ja terveyslautakunta jätti pöydälle keskiviikon kokouksessaan ns. paperittomien hätämajoituksen jatkon. Lautakunnalle viedyn ehdotuksen mukaan hätämajoitusta jatkettaisiin ensi vuoden loppuun. Nykysopimus päättyy kuluvan vuoden lopussa. Se on solmittu SPR:n Varsinais-Suomen piirin kanssa.

Hätämajoitusta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille on järjestetty viime vuoden kesästä alkaen. Sille on virkamiesten mukaan jatkuvaa ja säännöllistä tarvetta. Ilmiö myös näyttää pysyvältä. Yöpymisvuorokausia on kuluvan vuoden aikana ollut syyskuun loppuun mennessä reilut 600.

SPR:n hinta vuoden majoituksen järjestämisestä on 257 000 euroa. Hinta sisältää tilavuokran, toimintamäärärahan, joka sisältää elintarvikkeet, sekä henkilökunnan palkan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Viime vuoden osalta on laittomasti maassa olevien hätämajoituksen järjestämisestä koituvia kustannuksia haettu Kelasta, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Päätös on luvattu tehdä vuoden kuluessa hakemuksesta eli sen pitäisi tulla alkuvuodesta 2020.

Hyvinvointitoimialan säästöpaineet kaupungin esittelemän, mutta vielä päätöstä vailla olevaan sopeuttamisohjelman mukaan ovat yli 33 miljoonaa euroa seuraavien neljän vuoden aikana.