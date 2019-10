Suomen ympäristökeskus ja Turun kaupunki kysyivät turkulaisilta vuosi sitten mielipiteitä alueen kaupunkipurojen tilasta ja tilan parantamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Kyselyyn osallistui yhteensä 1200 turkulaista.

Nyt tutkimusten tuloksia esitellään tänään torstaina 24. lokakuuta kello 18.00–19.30 järjestettävässä yleisötilaisuudessa.

Tapahtuman aikana Turun ammattikorkeakoulu esittelee kaupunkipuroilla tehtäviä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Lisäksi Suomen ympäristökeskus kertoo Turussa toteutetusta kyselystä, jolla kartoitettiin asukkaiden kokemuksia kaupunkipurojen tilasta ja selvitettiin hyötyjä, joita pienvesien tilan parantamisesta voisi ihmisille olla.

Lisäksi illan tilaisuudessa kerrotaan, mitä toimia purojen suojelemiseksi tehdään jo nyt, ja miten kaikki kaupunkilaiset voivat myös omalla panoksellaan olla mukana. Asiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen on varattu aikaa vielä vapaalle keskustelulle.

Tapahtuma on osallistujille maksuton, mutta siihen otetaan vastaan ilmoittautumisia. Tilaisuus pidetään Turussa ICT-Cityn, auditorio Omegassa (1krs. B-siipi) osoitteessa Joukahaisenkatu 3.

Turussa Aurajoen ja meren lisäksi Turun kaupungin alueella on lukuisia pienvesistöjä. Merkittävimpiä ovat kaupunkipurot Jaaninoja ja Kuninkoja. Suurempien kaupunkipurojen lisäksi kaupunkialueella on monia muita pienvesiä, jotka ovat paikallisesti merkittäviä sekä luonnon monimuotoisuuden että ihmisten viihtyvyyden kannalta. Purot ovat jokea pienempiä virtaavan veden vesistöjä, jotka keräävät vesiä noin 10–100 neliökilometrin alueelta. Lisäksi pienemmät uomat, joissa virtaa jatkuvasti vettä ja joissa on kaloja, ovat puroja.

Jaaninojan ja Kuninkojan vedenlaatua ja eliöstöä on tutkittu aina 2000-luvun alusta lähtien. Eliöstöselvitysten perusteella Kuninkojan ja Jaaninojan ekologinen tila luokiteltaisiin välttäväksi tai huonoksi.

Tutkimusten mukaan purojen vedenlaatua heikentävät varsinkin katu- ja teollisuusalueiden sekä rakennustyömaiden hulevedet. Molempia puroja on ennallistettu muun muassa taimenen elinympäristöksi.

Jos Kuninkojan ja Jaaninojan vedenlaatu paranisi, niin ravut ja taimenet, kuten monet muutkin lajit voisivat niissä aiempaa paremmin. Kaupunkialueiden purovesistöjen tilaan vaikuttaa paljolti se, miten kaupungissa käsitellään sadevesiä ja lumen sulamisvesiä eli hulevesiä.

Käynnissä oleva tutkimus on toteutettu osana Heawater-hanketta. Hankkeen tavoitteena on vähentää Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta parantamalla kaupunkien pienvesien tilaa. Hankkeessa toteutetaan monenlaisia purokunnostusmenetelmiä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, arvioidaan asukkaiden maksuhalukkuutta parantuneesta virtavesien tilasta ja lisätään tietoisuutta paremman vedenlaadun hyödyistä pienissä kaupunkipuroissa ja purojen vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Syke, Turun ammattikorkeakoulu sekä Turun kaupunki. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Turun kaupungin hulevesien ja kaupunkipurojenhoidon suunnittelussa.