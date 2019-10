Yrittäjäjärjestö arvostelee sairaanhoitopiirin menettelyä ensihoidon kilpailutuksessa – varoittaa monopoliaseman tulevan vielä kalliiksi

Varsinais-Suomen Yrittäjät kuvailee tiedotteessaan Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin toimintaa ensihoidon kuljetusten kilpailutuksissa pöyristyttäväksi. Sairaanhoitopiiri kilpailutti kesällä valtatie 8:n, Liedon ja Paimion seudun sekä Auran, Loimaan ja Someron seudun ensihoitopalvelut. Kilpailutus oli jaettu kolmeen alueeseen ja ne kaikki voitti Med Group Ensihoito Oy.

Valintapäätöksestä tehtiin syyskuussa valitus markkinaoikeuteen. Toiseksi jääneet ensihoitoryhmittymät valittivat asiasta siksi, että kilpailutuksen voittaneella Med Group Ensihoito Oy:llä ei ollut tarjoushetkellä tuottamiseen tarvittavaa kalustoa eikä henkilöstä.

– Med Group valittiin kuljetusten tuottajaksi pelkkien lupausten ja alhaisen hinnan perusteella, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter katsoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjien mukaan alan paikalliset pk-yritykset joutuvat ajamaan toimintansa alas ja irtisanomaan yli sata työntekijää, kun myös väliaikaiseksi tuottajaksi valitusprosessin ajaksi valittiin Med Group.

– Väliaikaiseksi toimittajaksi valittiin juuri se toimija, jonka valinnasta on valitettu markkinaoikeuteen. Valituksen käsittely voi kestää vuosia ja yrittäjät joutuvat lopettamaan liiketoimintansa koska markkinat katoavat alta, Munter toteaa.

Yrittäjäjärjestö pelkää, että sairaanhoitopiirin valitsema linja tulee veronmaksajille lopulta kalliiksi.

– Kun ensihoidon kuljetukset nyt keskitetään, on sairaanhoitopiirissä tiedostettava, että monopoliasema voi johtaa esimerkiksi hinnankorotuksiin, laadun heikkenemiseen ja kuljetusaikojen pidentymiseen, kun kilpailua ei ole. Prosessin lopputulos tietää epävarmuutta tulevasta yli sadalle alan ammattilaiselle, joiden työsuhteet on pakko irtisanoa. Lisäksi pelissä on kahdeksan yrittäjän ja heidän perheidensä kohtalo, Munter toteaa.

Kilpailutuksessa toiselle sijalle jäivät Ryhmittymä Länsivespa Oy, Ryhmittymä Härkätie-Paimio Oy ja Ryhmittymä Ylävespa Oy. Varsinais-Suomen Yrittäjät ja ryhmittymät ovat yhdessä pyrkineet valituksestuksesta huolimatta vuoropuheluun sairaanhoitopiirin johdon kanssa kuljetusten väliaikaisesta järjestämisestä oikeuskäsittelyn ajaksi.

– Pikaisten neuvottelujen jälkeen pk-yrityksille ja yrittäjäjärjestölle viestittiin VSSHP:sta, että myös tästä ensihoidon väliaikaisesta järjestämisestä valittiin vastaamaan Med Group.

