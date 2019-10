Turun kauppakamari palkitsi Skanssin vastuullisuudesta

Kauppakeskus Skanssi on saanut vuoden kaupanteko -tunnustuksen. Palkinnon jakava Turun kauppakamari perusteli Skanssin valintaa muun muassa sillä, että keskus on jo rakentamisvaiheestaan lähtien tehnyt pitkäjänteistä työtä erityisesti ympäristön huomioimisessa. Palkinto myönnetään yritykselle, joka on ottanut toiminnassaan erityisesti huomioon vastuullisuuden.

– Palkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja sen tärkeimpänä kriteerinä oli vastuullisuus. Voittajakandidaatteja läpikäydessämme huomasimme, että monilla kaupan alan yrityksillä on kyllä paljon erilaisia vastuullisia toimintatapoja, mutta niistä ei välttämättä viestitä ulospäin. Kauppakeskus Skanssi on paitsi toiminut vastuullisesti, myös viestinyt yleisölle systemaattisesti toimistaan. Terveiseni alan yrityksille onkin se, että kun jotain hyvää tehdään, niin siitä kannattaa aina myös kertoa, kauppavaliokunnan puheenjohtaja Olli Setänen sanoo tiedotteessa.

Kauppakeskusjohtaja Maarit Hurme on otettu tunnustuksesta.

– Vastuullisuus on ohjannut Skanssin toimintaa alkumetreistä saakka – jo kymmenen vuoden ajan. Jo rakentamisen aikana meillä huomioitiin ja minimoitiin tietoisesti ympäristövaikutuksia, ja nyt käytönaikana sitä tehdään edelleen aktiivisesti tuomalla esimerkiksi uudistuvan teknologian myötä parannuksia käyttöön, Hurme kertoo.

Skanssi on huomioinut ympäristöä esimerkiksi energiaratkaisuissaan. Se otti aurinkoenergian käyttöönsä ensimmäisenä kauppakeskuksena Suomessa. Keskuksessa sijaitsee myös Euroopan suurin kauppakeskukseen toteutettu geoenergiaratkaisu.