Turun satama saa uuden johtajan – pitkäaikainen toimitusjohtaja pääsi eläkepäivien viettoon

Turun Satama Oy:n uutena toimitusjohtajana aloittaa joulukuun alussa kauppatieteiden maisteri Erik Söderholm.

Hän astuu sataman pitkäaikaisen toimitusjohtajan Christian Rambergin saappaisiin. Ramberg siirtyi eläkkeelle lokakuun alussa. Hän toimi sataman johtajana vuodesta 2000.

Turun sataman hallituksen mukaan Erik Söderholm on erittäin pätevä mies tehtävään. Söderholmilla on pitkä ja merkittävä työura kuljetusalan kansallisissa ja kansainvälisissä johtotehtävissä useassa eri kuljetusliikkeissä, joilla on tiivis kytkentä Turun sataman toimialaan.

– Turun sataman hallitus on hyvin tyytyväinen hakuprosessiin. Tehtävään osoitti kiinnostusta laaja joukko alan korkean tason johtajia, mikä kertoo hyvää Turun ja Turun sataman vetovoimasta. Erik Söderholmissa Turun Satama Oy saa hyvin kokeneen ja kansainvälisesti verkottuneen toimitusjohtajan, jonka näkemyksellä ja osaamisella on hyvä suunnata kohti sataman merkittäviä uudistushankkeita, hallituksen puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo tiedotteessa.

Turkuun iloisella mielellä palaava Söderholm aikoo soveltaa uudessa tehtävässään 35 vuoden kokemustaan logistiikka-alalla.

– Sataman tulevat investoinnit ja digitalisaatio luovat mielenkiintoisia haasteita ja on tärkeää, että vastaamme sataman sidosryhmien odotuksiin. Aion käydä jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, jotta ymmärrämme markkinoiden muutokset ja reagoimme niihin, Erik Söderholm sanoo.