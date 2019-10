Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Maahanmuuton hinnan on laskenut Pauli Vahtera. Iltalehden blogista löytyy. Pitää uskoa siihen, kun ei muita laskelmia ole esitetty.

Paavo Manninen: "Maahanmuuton hinnan on laskenut Pauli Vahtera."



Sen verran on osattu laskea että eri kustannuserät on ynnätty oikein. Mutta ne kustannuserät ovat suuresti täysin hatusta vedettyjä.





Paavo Manninen: "Iltalehden blogista löytyy. Pitää uskoa siihen, kun ei muita laskelmia ole esitetty."



Huonoa päättelyä. Jos kukaan ei ole tehnyt kunnollisia laskelmia niin ei se tarkoita että kelvottomiin laskelmiin pitäisi uskoa.



Siihen muuten löytyy hyvä syykin ettei kunnon laskelmia ole tehty. Kyllähän meillä kustannuksia seurataan, mutta ei niitä eritellä siten että selviäisi mikä kustannus aiheutuu mistäkin ihmisryhmästä.