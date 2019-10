Turussa 20. marraskuuta järjestettävässä Eremitaasipäivässä pääsee vierailemaan Pietarin Eremitaasin loistossa virtuaalisesti. Sen lisäksi, että päivän aikana on mahdollisuus vierailla yhdessä maailman suurimmista museoista virtuaalisesti, tuo tapahtuma Turkuun ison joukon alan kärkinimiä, kuten arkkitehti Hani Rashidin.

Eremitaasin kokoelmiin kuuluu noin kolme miljoonaa esinettä ja taideteosta.

Eremitaasi päivän aikana Wäinö Aaltosen museoon avataan näyttely "Virtuaalivierailu Pietarin Eremitaasin loistoon". Virtuaalivierailulla pääsee tutustumaan Muinaisen maalaustaiteen galleriaan, joka on yksi museon 365 salista. Vierailija voi liikkua galleriassa ja tutkia teoksia lähietäisyydeltä jopa paljasta silmää suuremmalla tarkkuudella. Tila on 3d-mallinnettu äärimmäisen huolellisesti fotogrammetrialla. Virtuaalinäyttely on avoinna toistaiseksi ja näyttelyn kesto varmistuu myöhemmin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Päivän ohjelmassa on myös seminaariosio, jossa kuullaan joukkoa kansainvälisiä keynote-puhujia. Ohjelmassa on palkitun arkkitehti Hani Rashidin puheenvuoro museoarkkitehtuurin kansainvälisistä tuulista. Eremitaasin nykytaiteesta vastaava pääkuraattori Dimitri Ozerkov esittelee museon ajankohtaisia laajennushankkeita ja kertoo panostuksista nykytaiteen esittelyyn. Hermitage Amsterdamin apulaisjohtaja Paul Mosterd kertoo Eremitaasin kokoelmien esittelemisestä länsieurooppalaiselle yleisölle.