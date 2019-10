Vanhalla Suurtorilla kokoontuu laulava rauhanmarssi YK:n päivänä

Turussa Vanhalla Suurtorilla kokoontuu rauhanmarssi torstaina 15.30-21.00. Rauhanmarssi järjestetään YK:n päivän kunniaksi, ja tapahtuma on vuosittainen. Tämänvuotinen rauhanmarssi on poikkeuksellinen, sillä kulkue kiertää keskustan läpi laulaen. Mukaan on kutsuttu kuoroja ympäri Turkua.

– Yhtenä teemana aiotaan nostaa esiin Suomen historia ja evakot, rinnastettuna nykypäivään muun muassa Kurdistanin tilanteeseen, kertoo rauhanmarssia järjestävä Lotta Laaksonen Aputehtaalta tiedotteessa.

Turussa ollaan vastustettu Turkin kaksi viikkoa sitten alkanutta hyökkäystä Pohjois-Syyrian kurdialueelle yli kolmensadan mielenosoittajan voimin jo kahteen otteeseen. Myös rauhanmarssilla vaaditaan Suomea peruuttamaan jo myönnetyt asevientiluvat Turkkiin ja marssilla osoitetaan solidaarisuutta Rojavalle ja kunnioitetaan Turkin sodan uhrien muistoa.

Ennen marssia Vanhalla Suurtorilla järjestetään puheita ja kulttuuriohjelmaa. Kurdiaktivisti Sinur Hosseini puhuu Rojavan tilanteesta, ja tutkijatohtori Niko Humalisto kertoo kansalaisyhteiskunnasta rauhantyössä. Lotta Laaksonen lukee otteita isoäitinsä, lotta Elsa Kankaanpään päiväkirjoista hetkiltä, jolloin isoäiti palveli Viipurin ilmatorjunnassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Lauluiksi osittain valitaan kauniita karjalaisia kansanlauluja, Laaksonen mainitsee.

Muita esiintyjiä ovat Liana Potila, musiikki-sana-taiteilija Ok Kim sekä performanssitaiteilija Leena Kela.

Laulava kulkue lähtee liikkeelle kello 17 ja palaa takaisin Suurtorille kello 17.45. Marssin päätyttyä halukkaat ehtivät siirtyä Rauhanpuolustajien YK:n päivän juhlatilaisuuteen T-talolla klo 18. Niiden kanssa, jotka eivät lähde Rauhanpuolustajien tapahtumaan, katsotaan vielä tulishow ja sytytetään illan päätteeksi muistokynttilät Vanhalle Suurtorille.