Hamburger Börsin katoaminen kaupunkikuvasta on innostanut kaupunkilaisia jakamaan sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita legendaarisen turkulaisen rakennuksen purusta.

-Kummottos sun viikonloppu meni?

-No Börssis saunomas.

-Oliks kivaa?

-Kyl kai.. emmuista tarkkaa mut respa soitti ja sielt tulee joku ylimääräne siivouslasku..en sit tiiä.#turku #börs pic.twitter.com/6Oga0g5Z2D — Ville H. (@VHorkko) October 21, 2019

Turun Sanomat kuvasi suoraa lähetystä julkisivun purun aloitukseta viime viikolla.

Vaikka julkisivun purkaminen tapahtuu hitaasti papukaijatyyliin nakertamalla on se saanut kekseliäimpien mielikuvituksen lentoon. Viime päivinä Facebookissa on kiertänyt turkulaisen Teemu Artukkan kuvamanipulaatio, jossa inspiraatio on saatu hirviöelokuva Godzillasta.

Artukan elokuvien innoittamat kuvamanipulaatiot ovat ennenkin kiertäneet laajalti sosiaalisessa mediassa. Helmikuussa mies irvaili funikulaarin ulkonäköä upottamalla sen Star Wars -elokuvan maisemiin.