Turun ammattikorkeakoulu hakee opetusministeriöltä rahoitusta kasvattaakseen tutkintomääriänsä 35 prosentilla. Turun AMK on esittänyt lisäystä korkeakoulujen ja opetusministeriön välisissä tavoiteneuvotteluissa sopimuskaudelle 2021–2024. Esitetty kasvu on suurin ammattikorkeakoulujen joukossa. Lisäksi Turun AMK esittää tuntuvaa lisäystä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määriin, joita tutkintokatot eivät koske.

Opetusministeriön tavoitteena on lisätä korkeakoulututkintojen määrää nykyisestä siten, että 50 prosenttia nuorista aikuisista on suorittanut tutkinnon vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ministeriö on pyytänyt korkeakouluilta asiaan omat esitykset määrittelemiensä kokonaistavoitteiden pohjalta.

Lähtökohtana Turun AMK:n esitykselle on alueen huomattava osaajatarve. Tänään julkaistun ELY-keskuksen raportin mukaan työttömyys alenee maan ripeintä tahtia juuri Varsinais-Suomessa. Koko maassa työttömien määrä on vuoden aikana laskenut 3 %, Varsinais-Suomessa luku on 9 %. Työllisyys on jo paremmalla tasolla kuin Uudenmaan alueella. AMK:n mukaan toiminnan kasvun suurin este on osaavan työvoiman saatavuus.

– Uskon, että pääsemme ministeriön kanssa hyvään yhteisymmärrykseen asiasta. Varsinais-Suomen kasvun jatkuvuuden varmistaminen on selkeästi ymmärretty pääkaupungissakin, kertoo Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila tiedotteessa.

Turun AMK on nostanut sisäänottomääriä kaksi vuotta sitten. Sosiaali- ja terveysalalla sekä kulttuurialalla tutkintomäärät ovat jo useana edellisenä vuotena ylittäneet nykyisen sopimuskauden tutkintokaton. Arvion mukaan samankaltainen ylitys tapahtuisi tänä vuonna myös tekniikan alalla. Esityksellä tutkintomäärien kasvattamiseksi haetaan näille toimenpiteille vahvistusta.

Turun AMK hakee myös neljää uutta koulutusvastuuta alueen osaajatarpeesta johtuen. Uusia koulutuksia esitetään rakennusarkkitehdin, sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin, liikunnanohjaajan ja muusikon tutkintoihin. AMK:n mukaan myös näiden koulutusten aloitus vaatii tutkintokaton lisäystä muutaman vuoden kuluttua.