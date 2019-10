Turkulaistutkimus osoitti: borrelioosi oli nykyistä huomattavasti yleisempi 1970-luvun taitteessa

Uutisointi punkkien eli puutiaisten levinneisyydestä ja niiden välittämein sairauksien yleisyydestä on ollut vilkasta Suomessa viime vuosina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoaineistojen perusteella Lymen borrelioosin ilmaantuvuus on viime vuosien aikana kasvanut ja maantieteellinen levinneisyys laajentunut.

Turun yliopiston tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että todennäköisesti borrelioosia on esiintynyt Suomessa vuosikymmeniä. On ollut epäselvää, miten laajasti ja missä määrin tautia on historiallisesti esiintynyt. Tuoreet tulokset osoittavat, että borrelioosille altistuneiden määrä oli huomattavasti suurempi 50 vuotta sitten verrattuna nykypäivään.

Bakteeriopin apulaisprofessori Jukka Hytösen tutkimusryhmä tutki yhteistyössä THL:n kanssa vuosien 1968–1972 aikana kerättyjä verinäytteitä. Yhteensä 20 prosenttia näytteistä sisälsi borreliabakteeria kohtaan muodostuneita vasta-aineita. Muutama vuosi sitten julkaistiin samankaltainen tutkimus, jossa käytettiin vuonna 2011 kerättyjä verinäytteitä. Näistä näytteistä vain 4 prosenttia sisälsi borreliavasta-aineita.

– Tutkimustulosten perusteella voimme sanoa, että 50 vuotta sitten borreliabakteerin aiheuttamat infektiot ovat olleet varsin yleisiä, ja taudin ilmaantuvuus on ollut paljon korkeampi kuin tänä päivänä. Nykyään tauti osataan tunnistaa ja hoitaa, mikä osin selittää infektioiden vähenemisen, tohtorikoulutettava Julia Cuellar tutkimusryhmästä kertoo.

Kun nykyisin punkkeja pelätään lähinnä Etelä-Suomen ja rannikkoalueiden nurmilla ja rantaheinikoissa, tutkimus osoitti myös, että borrelioosille altistuneita henkilöitä löytyi 50 vuotta sitten kaikkialta Suomesta. Eniten borreliavasta-aineita kantavia henkilöitä oli Etelä- ja Keski-Suomessa.

– 1970-luvun taitteessa Lymen borrelioosi oli vielä tuntematon infektiotauti. Mielenkiintoista oli, että tutkimushenkilöt, joilla oli borreliavasta-aineita, tunsivat itsensä vähemmän terveeksi kuin henkilöt, joilla vasta-aineita ei ollut. Tämä oireilu saattoi hyvinkin johtua käynnissä olevasta borrelioosi-infektiosta, Jukka Hytönen pohtii.

Turun yliopiston ja THL:n yhteistyötutkimuksen tulokset on julkaistu Clinical Microbiology and Infection -lehdessä. Tutkimuksen aineistona käytettiin vuosina 1968–1972 kerättyjä näytteitä ja taustatietoja, jotka kuuluvat THL:n ylläpitämään Autoklinikka-aineistoon. Autoklinikka-väestötutkimukseen osallistui yli 50 000 vapaaehtoista ympäri Suomea vuosina 1966–1972.