Työllisyyskokeilu voi tuoda Turulle lisäkuluja

Jari Laurikko

Työministeri Harakan mukaan TE-toimistoille neljässä vuodessa annettava 51 miljoonan lisärahoitus on tarkoitus jakaa aika tasan TE-alueiden kesken eikä niinkään tarveharkintana. Siten Varsinais-Suomi on muiden kanssa samalla viivalla, vaikka sen työllisyystilanne on jo parantunut kohisten.