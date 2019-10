Kolumni: Talviaika tulee, olen valmis

Vaikken ole luonnostani iltavirkku, huomaan usein lykkääväni nukkumaanmenoa. Kiinnostun kirjasta, uudesta televisiosarjasta tai mikä pahinta, avaan työsähköpostit ja virkistyn pohtimaan seuraavan päivän tehtäviä. Aamulla herätyskello soi armotta aina samaan aikaan.

Tulevana viikonloppuna koittaa tuhannen taalan paikka meille, jotka haluamme aikaisemmin petiin, kun talviaika siirtää kelloja tunnilla taaksepäin. Motivaatiota tavoitteelleni antavat viime vuosien tutkimukset, joiden mukaan alkuyön unitunnit ovat terveydelle kullankalliita.

Ihminen tankkaa silloin syvää unta, jonka aikana aivoista huuhtoutuu pois erityisen runsaasti kuona-aineita. Niiden joukossa on proteiini nimeltä beeta-amyloidi, jonka kertyminen on yhteydessä muistisairauksiin. Pitkään jatkunut riittämätön uni on uuden tiedon valossa suuri riskitekijä Alzheimerin taudille.

Syvä uni vähenee yön edetessä. Aamun tullen ihminen nukkuu enemmän unennäkemisen vaihetta eli REM-unta, joka on myös tärkeää hyvinvoinnille. Yhteensä yöunta olisi kerryttävä noin kahdeksan tuntia. Vain harvat poikkeusyksilöt pärjäävät pysyvästi viidellä tunnilla tai vähemmällä.

Pään painaminen tyynyyn tuntia aikaisemmin vaatii suunnitelmallisuutta. Kaikki tekeminen tai tekemättä jättäminen päivän aikana vaikuttaa nukahtamisen kannalta tärkeään autonomiseen hermostoon. Jos se käy koko päivän ylikierroksilla, eivät rauhoittavat niksit ennen nukkumaanmenoa auta.

Kiireiseenkin päivään pitää mahtua palauttavia taukoja. Kymmenen minuutin hengähdyshetki ilman työasioiden ajattelemista rauhoittaa hermostoa.

Kofeiini häviää verenkierrosta yllättävän hitaasti, joten kahvit, teet ja suklaat jäävät väliin iltapäivän jälkeen. Hikitreeni ei kuulu loppuillan ohjelmaan, eikä kiihkeä somettaminen. Päivän murheet voi lopuksi purkaa paperille, samoin seuraavan päivän tehtävät pois mielestä pyörimästä. Iltapalaksi leipää tai puuroa, joista saa unettavia hiilihydraatteja. Hyvää yötä!

Kirsi Saivosalmi

Kirjoittaja on toimittaja ja joogaopettaja.