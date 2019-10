Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks), Turun yliopiston ja Lontoon Imperial College-yliopiston lääketieteen tutkijat selvittivät, että erittäin pienten keskosten varhaiset sairaalasiirrot lisäävät vakavien aivovammojen riskiä. Lisäksi näiden keskosten syntyminen ja hoito matalamman hoitotason sairaaloissa lisää kuolemanriskiä. Tutkimustulokset ovat tärkeitä Ison-Britannian keskoshoidolle ja vahvistavat suomalaiskäytäntöjen oikeaa linjaa.

– Suomessa noin 95 prosenttia erittäin pienistä keskosista syntyy maamme viidessä yliopistosairaalassa verrattuna Isoon-Britanniaan, jossa vain noin 50 prosenttia keskosista syntyy vastaavan tason sairaaloissa. Näin Suomen käytäntö on merkittävästi Isoa-Britanniaa edellä, Tyksin Lasten ja nuorten klinikan osastonylilääkäri, professori Liisa Lehtonen kertoo tiedotteessa.

Ison-Britannian ja Suomen sairaalajärjestelmät ovat erilaiset, mutta tutkimuksen tulos on selkeä. Erittäin pienten keskosten varhaisia sairaalasiirtoja pitää välttää kaikin keinoin, lisäksi synnytykset ja jatkohoito tulisi myös Isossa-Britanniassa keskittää korkeimman eli hoitotason 3 sairaaloihin.

– Tulosten perusteella kahdeksan sairaalasiirron välttäminen merkitsee, että estetään yhden keskosen aivovamma. Myös kuolemanriski vähenee merkittävästi, jos keskonen syntyy hoitotasoltaan suomalaista yliopistosairaalaa vastaavassa sairaalassa. Tämä on vahva viesti Iso-Britannian viranomaisille, että organisaatiota täytyy muuttaa siten, että synnytykset voidaan keskittää. Harvaan asutussa Suomessa tämä onnistuu hyvin, joten ei ole syytä epäillä, ettei tämä voisi toimia myös Isossa-Britanniassa, väitöskirjatutkija, lääketieteen lisensiaatti Kjell Helenius sanoo tiedotteessa.

Lääketieteen tohtori Liisi Rautavan väitöstutkimus selvitti aiemmin, että ennen raskausviikkoa 32 syntyneiden keskosten kuolemanriski on kaksinkertainen, jos he syntyvät yliopistosairaalaa matalamman hoitotason sairaaloissa. Tänä vuonna tehty tutkimus kertoo, että Suomessa synnytysten keskittäminen yliopistosairaaloihin on parantanut pienten keskosten eloonjäämisennusteen 90 prosenttiin. 1990-luvulla ennuste oli vain 80 prosenttia.

Tutkimuksessa käytettiin Ison-Britannian kansallista vastasyntyneiden tietokantaa, josta analysoitiin yli 17 000 Englannissa syntyneen erittäin pienen keskosen rekisteriaineistoa.

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa lääketieteen aikakauslehdessä BMJ 19. lokakuuta 2019.