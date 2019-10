Lounaspaikka: ”Syö ja juo niin paljon kuin haluat”

Rax Buffet on ruokkinut suomalaisia jo vuodesta 1994. Ensimmäinen Rax-ravintola avasi ovensa huhtikuussa 1994 Jyväskylään. Suuren suosion vuoksi jo vuonna 1995 avattiin ketjun seuraavat ravintolat Helsinkiin ja Vaasaan.

Rax Buffetin isänä tunnetaan Kotipizzastakin tuttu ”pizzakeisari” Rabbe Grönblom. Nykyisellään ketjun omistaa Restel Oy, joka osti Rax-ketjun ravintolat Kotipizzalta vuoden 1999 lopussa. Ketjuun kuuluu nykyään lähes 30 ravintolaa 21 paikkakunnalla ympäri Suomen.

Turussa on kaksi Rax Buffet -ravintolaa, toinen keskustassa ja toinen Skanssissa. Rax Skanssi avautui huhtikuussa 2009. Loppuvuodesta 2016 ravintolassa tehtiin iso remontti. Ravintolassa on noin 130 asiakaspaikkaa, ja henkilökuntaan kuuluu noin kymmenen työntekijää.

– Ravintoloiden sisustus on muuttunut skandinaavisen selkeäksi. Skanssin Raxissa on käytetty puuta, vaaleita sävyjä ja tehostevärinä raxinpunaista. Edelleen on loosheja, mutta myös kevyempiä pöytäryhmiä, kertoo ketjujohtaja Sarita Lehtinen Restel Oy:sta.

Riitta Salmi Rax Buffetissa on tarjolla kuutta erilaista pizzaa: kasvis- tai vegaanipizza, pepperonipizza, hawaijipizza sekä tonnikalapizza. Näiden lisäksi tarjolla on vaihtuva päivän pizza ja kampanjapizza, joka on marraskuun loppupuolelle saakka Bacon Bianco.

Ravintolan perusidea ”syö ja juo niin paljon kuin haluat” toimii yhä. Lehtisen mukaan Raxin vetovoima perustuu laajaan ja monipuoliseen valikoimaan.

– Meiltä löytyy jokaiselle jotain. Meillä on myös hyvä tuotekehitys, mikä seuraa jatkuvasti, mitä maailmalla tapahtuu. Aloimme esimerkiksi jo muutama vuosi sitten tarjota kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja.

Lounasbuffet sisältää monipuolisen valikoiman pizzoja ja muita lämpimiä ruokia, kuten nakkeja, lasagnea, ranskalaisia ja maissia. Salaattipöydässä on raikkaita salaatteja ja päivän keitto. Lounasbuffetin sijaan voi valita kevyemmän vaihtoehdon eli salaattipöydän ja päivän keiton. Lounaaseen kuuluu lisäksi erilaisia kylmiä ja kuumia juomia. Kaikkea saa ottaa oman maun mukaan, niin paljon kuin haluaa.

Klassikkopizzavalikoimasta löytyy tällä hetkellä Pepperoni-, Hawaii-, Tonno-, Tonno Aioli -, Tricolore- ja Vege Tropicana -pizzat. Kampanjapizzana on ranskankermaa, pekonia ja punasipulia sisältävä Bacon Bianco. Vegaanisista pizzoista tarjolla on BBQ Vöner ja Falafel Nacho.

– Kaikkia pizzoja ei ole tarjolla joka päivä vaan valikoima vaihtelee. Kestosuosikkimme on pepperonipizza, mutta myös uudet ja erilaiset kampanjapizzat, kuten Hot Potato -sipsipizza, Artemis-vuohenjuustopizza ja nyt Bacon Bianco -pekonipizza, houkuttelevat ihmisiä, Rax Buffetin Turun aluepäällikkö Nea Kääriäinen sanoo.

Valikoimassa on otettu huomioon myös erikoisruokavaliot. Pöydässä on kerrallaan yksi kasvispizza tai yksi vegaaninen pizza.

– Kasvispizzoja maistellaan paljon, mutta lihaisat pizzat pitävät pintansa. Olemme perheravintola ja ainakin perheen isät tai teinit valitsevat annokseensa myös lihaa, Kääriäinen sanoo.

Buffetaterian ostaja voi kolmen euron lisämaksulla valita oman pizzan kolmella täytteellä. Oman pizzan voi tilata myös gluteenittomista raaka-aineista valmistetulla pohjalla.

– Gluteeniton pizza valmistetaan samoissa tiloissa kuin muutkin pizzat, mutta gluteenittomista raaka-aineista. Ne sopivat siis ihmisille, jotka eivät ole niin herkkiä gluteenille, Kääriäinen muistuttaa.

Buffetateriaan ei kuulu jälkiruokaa, mutta sen yhteydessä jälkkäripehmiksen voi ostaa kahdella eurolla.

Testipäivänä tarjolla oli thai-keitto, monipuolinen salaattipöytä sekä useita erilaisia pizzoja. Maisteltavaksi valikoitui keitto, salaattipöydän antimet, kolme erilaista pizzaa ja jälkkäripehmis.

Chilinen thai-keitto oli omaan makuun hieman liian tulinen ja vetinen, mutta pienenä annoksena se toimi hyvin alkukeittona. Salaattipöydän tarjonta oli runsas ja monipuolinen. Etenkin raikkaat hedelmäpalat toivat kivaa vaihtelua perinteiseen salaattipöytään.

Pizzat olivat kaikki hyvin erilaisia. Omiksi suosikeiksi nousivat kampanjapizza Bacon Bianco -pekonipizza ja Hot Potato -sipsipizza. Salaattipöydän ja pizzabuffen yhdistelmä toimi loistavasti eikä olo ollut lounaan jälkeen liian raskas, etenkin kun malttoi olla santsaamatta. Päälle maistui vielä pieni makea jäätelöjälkkäri kinuskikastikkeella.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.