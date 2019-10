Keskusta arvostelee Turun budjettiesitystä ja konsultin toimia

Leena Korja-Kaskimäki

Keskustan Turun valtuustoryhmä arvostelee kaupunginjohtaja Minna Arven (kok) viime viikon maanantaina julkistamaa talousarvioesitystä. Ryhmän mielestä kaupungin taloutta ei saada kuntoon esitetyillä keinoilla.

– Maksujen ja verojen korotukset eivät poista alijäämän keskeisiä syitä. Kustannukset kasvavat ja taas on pakko leikata palveluista ja korottaa maksuja tai veroja. Eli mikään ei muutu vaan entinen meno jatkuu, ryhmä toteaa kannanotossaan.

Keskustan mielestä talousarvioesityksestä näkyy, että ei ole joko kykyä tai uskallusta puuttua huonosti toimiviin kustannuksia nostaviin hallintorakenteisiin ja järjestelmiin. Esityksessä ei sen mukaan ole huomioitu johtamisjärjestelmän ohjausryhmän tavoitetta nykyistä matalammasta organisaatiosta. Myös ohjausryhmän esittämät toimenpiteet on ohitettu.

– Näyttää siltä, että konsultille on annettu rajat. Tai hän ei ole pureutunut syihin, miksi Turun yleishallinnon menot ovat asukasta kohden 175 euroa enemmän kuin verrokkikuntien, Oulun ja Tampereen. Se maksaa turkulaisille 33–34 miljoonaa vuodessa. Tämä on paljon ottaen huomioon, että verrokkikuntienkin hallinnossa on keventämisen varaa, ryhmä sanoo ja viittaa konsulttina toimineen Eero Laesterän toimiin.

Timo Jakonen Turun kaupungin pestaama kuntatalouden konsultti ja hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä.

Keskustan mukaan toinen kohtuuttoman suuri kuluerä, johon ei ole puututtu, on lähes 25 miljoonaa euroa maksava IT- järjestelmä.

– Se ei tue hyvää kustannustietoista johtamista. Arkean tilanne osoitti, että Turun toimimaton järjestelmä aiheutti kustannuksia jopa kymmenkertaisesti toimivaan järjestelmään verrattuna.

Ryhmä huomauttaa kannanotossaan myös tilakeskuksesta, jolla keskustan mukaan on noin 130 miljoonan tulot ja noin 90 miljoonan menot.

– Menoihin kohdistuu ulkoisia vuokria noin 41 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki vuokrakohteet olisivat omassa taseessa, se säästäisi käyttötalouden menoja pitkällä aikavälillä 20-30 miljoonaa vuodessa. Tilapalvelukeskuksen toiminnassakin on tehostamisen varaa.

Keskusta odottaa, että vetovastuussa oleva kokoomus on valmis edistämään tarvittavia rakenteellisiin uudistuksia niin, että talous saadaan kestävällä tavalla tasapainoon.