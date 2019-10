Burleskitaiteilijasta merikapteeniksi

Tammikuussa 2016 Edvina Walstén pääsi ensimmäistä kertaa tuottamaan omannäköistään kirpputoria Kårenille. Konsepti on onnistunut. Tähän mennessä Kårenin Kirppiksiä on järjestetty jo 28 kertaa. Tapahtumissa on vieraillut lähes 16 000 kävijää ja myyjiä on ollut reilu 1 550. Kirpputorista on kasvanut Varsinais-Suomen suurin kirpputoritapahtuma.

– Turussa oli ja on monenlaisia kirpputoreja, mutta varsinaista keskusta-alueelle sijoittuvaa kirpputoritapahtumaa täällä ei ollut. Halusin tuottaa omannäköiseni, laadukkaan ja elämyksellisen sellaisen. Haluan ihmisten huomaavan, että kaikkea tavaraa ei tarvitse ostaa uutena.

Walstén kiertää itse ahkerasti kirpputoreja sekä Suomessa että ulkomailla ja hankkii kaiken tarpeellisen käytettynä. Mieluummin hän suosii kirpputoreja kuin second hand -kauppoja.

– Kirpputoreilla voi tehdä yksilöllisempiä löytöjä. Maailma on täynnä tavaraa. Haluan kuluttaa ja elää järkevästi ja luontoa säästäen. Kierrätys ja luonnon kunnioittaminen ovat olleet elämäntapani jo yläasteikäisestä lähtien.

Kåren valikoitui tapahtumapaikaksi, sillä tila oli Walsténille ennestään tuttu ja merkityksellinen sekä vanhaa aikaa henkivä.

– Kåren on kuin toinen kotini. Kirpputorin lisäksi olen tuottanut sinne kymmenen vuoden aikana useita burleskitapahtumia.

Burleskiin Walstén tutustui ensimmäisen kerran jo vuonna 2008. Tammikuussa 2010 järjestettiin Turun ensimmäiset burleski-iltamat Kiki Hawaijin johdolla ja Walstén oli mukana yleisössä.

– Sen jälkeen ei enää ollut paluuta. Menin mukaan Kiki Hawaijin burleskikerhoon, ja ensimmäinen sooloesitykseni oli jo saman vuoden syksyllä. Minulle laji on ollut aina elämäntapa, ei harrastus.

Walsténille burleski merkitsee taidemuotoa, johon kuuluu monta eri osa-aluetta: tanssia, teatteria, huumoria, kabareeta ja strippausta.

– Taidemuoto on väylä luovuuteni kanavoimiseen. Haluan kertoa burleskin keinoin tarinoita, jotka koskettavat katsojia. Samalla voin korostaa kierrättämisen merkitystä esiintymisasuillani, jotka ovat kaikki valmistettu kierrätysmateriaaleista.

Burleskipiireissä taiteilija on tunnettu nimellä Lady Winkheart. Walstén tuottaa burleski-iltoja ja esiintyy itse yksityistilaisuuksissa ja muissa burleskitapahtumissa sekä opettaa taidemuotoa. Hänellä on oma studio.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Haluan jakaa burleskin merkitystä muillekin tuntieni välityksellä. Opettaminen on antoisaa. Tunneilla oppilaat hitsautuvat yhteen ja ilmapiiri on lämmin ja avoin.

– Kyse on esittävästä taiteesta, mutta vaikka en ole tanssinopettaja, osa voi ottaa tunnin tanssina ja liikuntamuotona, toiset parantavat tunnilla itsetuntoaan, osa haluaa murtaa perinteisiä roolimalleja. Kaikki tulkinnat ovat oikeita, Walstén toteaa.

Varsinais-Suomen suurinta burleski-iltamaa, Hylättyä Huvipuistoa, Walstén järjesti yhdessä Miss Charming Daisyn (Tessa Lepistö) kanssa Kårenilla kahdeksan kertaa. Viime keväänä oli viimeinen tapahtumailtama.

– Hylätty Huvipuisto -iltamia järjestimme vuodesta 2014 lähtien. Tätä ennen olin järjestämässä kolmea erillistä burleskitapahtumaa Kärenille. Tapahtumat olivat suosittuja, ja oli hienoa, että yleisössä oli laaja kirjo erilaisia ihmisiä ja eri alakulttuurien edustajia, mutta nyt on aika uusien klubien ja uusien haasteiden.

Walstén on ollut viehättynyt risteilyistä ja merenkulusta jo lapsuudestaan lähtien, mutta koskaan aikaisemmin hän ei ollut ajatellut merialaa urapolkuna. Nyt hän opiskelee toista vuotta merikapteeniksi.

– Vuonna 2017 päädyin Tall Ships Racesin mukaan portugalilaisella aluksella Baltiaan. Tämä avasi elämässäni suuren muutoksen. Jotain itsestäni jäi merelle. Päätin hakea ja pääsin opiskelemaan merikapteeniksi.

– Monien kouluyritelmieni jälkeen tämä ala on ehdottomasti omani. Aikaisemmin olen opiskellut muun muassa tietotekniikkaa. Tulevassa työssäni voin yhdistää alaan tietotekniikkaa sekä myös muun muassa matematiikkaa ja fysiikkaa. Johtaminen myös kiehtoo minua.

Omasta studiotilasta ja yrityksestään tuottaja ja burleskitaiteilija ei aio luopua, vaikka risteilyalukset maailman merillä kutsuvatkin.

– Uskon, että tulevaisuudessakin kotini on Turussa, vaikka päätyöni olisikin missä päin maailmaa tahansa. Elämänrytmini vain muuttuu erilaiseksi. Osan aikaa olen merillä ja osan aikaa jatkan studiossani työpajaohjauksia. Esiintymisistäkään en luovu.

Kårenin Kirppis, su 27.10. kello 12–16. Hämeenkatu 22. Turku.