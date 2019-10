Villiönsuvannon asuinalue kelpasi jo rautakaudella kokemäkeläisille

Kokemäenjoen pohjoisrannalla Villiönsuvannon pellolla suoritettiin arkeologisia koekaivauksia 15.–16.10. Koekaivausten perusteella alueella on päätetty aloittaa laajemmat tutkimukset ensi viikolla. Pelto luovutettiin aiemmin metallinilmaisinharrastajien käyttöön. Harrastajat löysivät alueelta myöhäiseen rautakauteen ajoittuvia metalliesineitä. Tutkimuksia alueella tekee Turun Kauppatorin ja Turun linnan kaivauksista vastaava Muuritutkimus Oy.

Pipsa Nikko Metallinetsijä Marko Nikon löytöjä Villiönsuvannon pellosta 28.9.2019. Löydöt ovat Museovirastolla, mutta niistä ei ole vielä saatu lisätietoa.

Villiönsuvannon alue on kaavoitettu asuinalueeksi ja koekaivausten tekemisestä määrätään muinaismuistolaissa. Uudelle asuinalueelle rakennetaan parhaillaan vesihuoltoa ja katuja. Näiden rakentaminen jatkuu samanaikaisesti kiinteistä muinaisjäännöksistä vapaalla alueella.

Villiönsuvannon asuinalueella tehtiin lisäksi koeojia huutokaupattaville rantatonteille. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa muinaisjäännösalueen laajuutta ja säilyneisyyttä sekä ajoitusta. Koetutkimusten perusteella pellon alla on havaittu jäänteitä ainakin rautakautisesta asutuksesta.

– Kokemäeltä tunnetaan useita rautakaudelle ajoittuvia kalmistoja, joita on myös tutkittu erityisesti 1970- ja 80-luvuilla. Sen sijaan rautakaudelle ajoittuvia asuinpaikkoja ei aikaisemmin ole tunnettu. Kaikkiaan Satakunnassa rautakautisen väestön asuinpaikoista on vain niukasti tietoja. Yleisesti on oletettu, että kylät ovat saattaneet sijaita samoilla paikoilla kuin myöhemmät keskiaikaiset kylät, ja jäljet varhaisemmasta esihistoriallisesta asutuksesta ovat jääneet myöhemmän rakentamisen alle ja tuhoutuneet. Villiönsuvannon asuinpaikan tutkimuksista onkin nyt mahdollista saada täysin uutta tietoa rautakauden elämästä Satakunnassa, toteaa Satakunnan museon amanuenssi Leena Koivisto tiedotteessa.

Alueelle pääsee tutustumaan tiistaina 22.10. kello 16. Muulloin alueella liikkuminen on kielletty.