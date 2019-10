Lounaspaikka: Tunnelmallinen kahvila jokirannassa

Kahvilan nurkassa seisoo sata vuotta vanha kakluuni ja pöydillä tuikkivat kynttilät. Kahvilaa on somistettu antiikkisen näköisillä kirjoilla ja taustalla soi hidastempoinen musiikki. Tunnelma on rauhallinen.

– Tarkoitukseni on ollut luoda tästä paikka, jonne voi tulla rauhoittumaan ja saada hetki omaa aikaa tunnelmallisessa miljöössä, Café Carrén yrittäjä Piia Blomqvist kuvaa.

Jokirannassa, pääkirjaston liepeillä sijaitseva Café Carré on ollut toiminnassa nyt viisi vuotta. Alun perin Blomqvist työskenteli aivan eri alalla, mutta oman kahvilan perustaminen on ollut Blomqvistin pitkäaikainen unelma.

Kahvilan nimi muotoutui sen sijainnin mukaan.

– Carré tarkoittaa aukiota, kun tämä sijaitsee tässä aukion laidalla. Ja myöhemmin sain kuulla, että se tarkoittaa myös neliötä, mikä sopii tietysti siksikin, että kahvila on neliön mallinen, Blomqvist naurahtaa.

Riitta Salmi Lounaalla on arkisin saatavilla lohikeittoa.

Paitsi perinteinen kahvila, Café Carré on myös lounaspaikka. Arkisin lounasaikaan kahvilasta on saatavilla salaattiannoksia ja soppaa.

– Välillä olemme vaihdelleet erilaisia soppia, mutta koska lohikeittoa aina kysytään, niin toistaiseksi meillä on sitä päivittäin. Salaattiannoksina vaihtoehtoina on savulohta ja broileria. Lounaaseen kuuluu aina myös kahvi tai tee, leipä ja suklaa, Blomqvist kertoo.

Näiden lisäksi lounaaksi voi valita myös quichen, eli suolaisen piiraan salaatilla. Quicheä on kahvilassa saatavilla myös muulloin kun lounasaikaan. Quiche-vaihtoehtoina saatavilla on pinaatti-vuohenjuusto-, kinkku-, kinkku-aurajuusto-, sieni-, ja lohiversiot. Näistä kolme jälkimmäistä on gluteenittomia.

Maistamme lounaalla lohikeittoa sekä pinaatti-vuohenjuustoquicheä. Molemmat ovat maistuvia ja lohikeitto on sopivan kermainen ja täyteläinen. Lounaan päättää kahvi.

– Meillä on kaikki erikoiskahvit myös saatavilla kofeiinittomina versioina. Niitä kysytään koko ajan enemmän, Blomqvist sanoo.

Riitta Salmi Quicheä lisukesalaatilla voi syödä muulloinkin kuin lounasaikaan.

Café Carréssa on viisikymmentä asiakaspaikkaa ja Blomqvist kertoo, että asiakaskunta on kirjavaa. On työikäisiä, perheitä, turisteja ja eläkeläisseurueita.

– Vakiasiakkaitakin on jo ehtinyt kertyä, Blomqvist kertoo.

Kahvilan päätuote ovat erilaiset kakut.

– Ja koska kahvilassa on myös anniskeluoikeudet, voi kakkupalan tulla nauttimaan vaikkapa kuohuviinin kera, Blomqvist vinkkaa.

Riitta Salmi Kahvilassa on tarjolla myös kakkuja.

Kakkujen lisäksi tarjolla on erilaisia leivonnaisia, täytettyjä bageleita ja croisantteja. Leivonnaiset tulevat kahvilaan raumalaisesta Prassen-konditoriosta sekä MBakeryltä, jonka käsialaa ovat muun muassa quichet. Lisäksi saatavilla on italialaista jäätelöä.

Blomqvist kertoo, että vaikka alueella on useita lounasravintoloita, Café Carréen tullaan erityisesti sen sijainnin ja tunnelman vuoksi.

– Tämähän on ihana paikka tässä aukiolla suihkulähteen vierellä. Ja vaikka ollaan ihan keskustassa, niin tänne voi tulla kesken kiireisen päivän rauhoittumaan lounaalle, Blomqvist sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.