Turku pyrkii lähes 60 miljoonan euron säästöihin

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve julkisti maanantaina talousarvioesityksensä vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Samassa yhteydessä kerrottiin Turun talouden sopeuttamisohjelmasta, joka sisältää noin 59 miljoonan euron säästö- ja kehittämistoimenpiteet. Aiemmin puhetta oli 50 miljoonan euron toimenpiteistä.

Toimenpiteet sisältävät runsaasti rakenteellisia muutoksia ja uudistuksia. Ehdotettuja toimia ovat esimerkiksi asiakasmaksujen korotukset, oppilasryhmäkokojen optimointi, kiekkopysäköinnin muuttaminen maksulliseksi ja maksullisen pysäköinnin alueen laajennus. Lisäksi pohditaan esimerkiksi vanhuspalvelujen rakennemuutosta, jossa lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä intervallihoitoa seuraavan viiden vuoden aikana, sairaalatoiminnan kehittämistä, päiväkotiverkon optimointia ja hallintopalveluiden uudistamista.

– Sopeuttamisohjelma on uskottava ja toteutettavissa. Olen tyytyväinen, että löysimme toimenpiteitä yli alkuperäisen tavoitteen. Esitetyssä 59 miljoonassa eurossa on perusteltua pitäytyä ensinnäkin, koska syksyn aikana talousennusteet ovat heikentyneet ja toiseksi, koska merkittävä osa ohjelmasta on varsinaisten säästötoimenpiteiden sijaan kehittämistoimenpiteitä, joiden lopullista ja tarkkaa talousvaikutusta on vaikea arvioida, kaupunginjohtaja Arve sanoo kaupungin tiedotteessa.

