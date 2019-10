VTT tutki: Raitsikka toisi Turkuun roppakaupalla rahaa – kehittyneen joukkoliikenteen puute voi rajoittaa talouskasvua

Leena Korja-Kaskimäki

Raportin tilannutta Turun kaupunginjohtajaa Minna Arvetta (kok) raportti ei yllätä.

– Ei tämä viesti uusi ollut. Mutta automaattisesti hyvää ei tule, vaan meidän pitää osata strategisesti hyödyntää raideliikenteen tulo kasvun ja kaupunkikehityksen näkökulmasta. Minusta meillä ei ole myöskään ole syytä olla onnistumatta, Arve summaa.

Hän korostaa, että raportin tärkein viesti on raideliikenteen kaupungin taloutta vahvistavat vaikutukset, jotka ovat merkittäviä.

Raportti lupaa Turulle 70, jopa 140 miljoonaa euroa tonttikaupoista ja maankäyttömaksuista sekä 90, jopa 180 miljoonaa euroa kunnallisveroja rakennushankkeiden työntekijöiltä.

Miljoonissa on laaja haarukka, koska paljon on kiinni muun muassa siitä, millaisia vuokrasopimuksia alueille tehdään ja kuinka tiiviisti niille aikanaan rakennetaan. Jo pelkästään Itäharjulla rakennusalaa on 800 000 kerrosneliötä.

Kun raiteet rakentuvat ja niiden varret rakennetaan, se tietää kaupungille lisäksi ylimääräisiä verotuloja ja joukkoliikenteen lipputuloja. Lisäystä olisi vuosittain molemmissa kymmeniä miljoonia euroja.

– VTT on muiden kaupunkien kokemusten perusteella päätynyt tällaisiin lukuihin. Varmasti tämä on mahdollista, vaikka ei kyllä kukaan nyt tiedä, miten asiat ovat vuosien, jopa vuosikymmenten kuluttua, Arve muistuttaa.

Seuraavaksi päättäjien täytyy pohtia, vastaako raportti tiedontarpeeseen. Keväällä kaupunginjohtaja veti raitsikkaesityksensä pois, koska hankkeen taloudellisista vaikutuksista haluttiin lisää selvityksiä.

– Jos tietoa on nyt tarpeeksi, tuon hyvin samantapaisen ehdotuksen kuin keväällä, Arve toteaa.

Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen pitää VTT:n laskelmien lupaamia vaikutuksia yllättävän isoina.

– Laskelmat osoittavat, ettei raitiotiehanke ole nollasummapeliä eli jos jonnekin saadaan lisää, niin se otetaan jostakin pois. Raitiotie tuottaa oikeasti kasvua muuallakin kuin siellä, missä raiteet kulkevat. Kyse on kokonaisvaltaisesta kasvusta.

Hintsanen ei väsy korostamaan, että raitiotiessä kyse on kaupungin kehittämisestä, ei liikennehankkeesta.

– Raitiotie lisää kaupungin houkuttelevuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tuo elinvoimaa. Raiteiden varrella sijaitsevien tonttimaiden hinnannousu ei ole tavoite vaan seuraus juuri näistä seikoista.

Hintsasesta tutkimus osoittaa, etteivät ne kaupungit, joissa on investoitu raitiotieliikenteeseen, ole epäonnistuneita esimerkkejä. Raportti muistuttaa, että raidehankkeita toteuttaneissa suomalaiskaupungeissa eli Vantaalla, Espoossa ja Tampereella väestönkasvu on ollut suurempaa kuin Turussa. Raportin mukaan raitiotie toisi Turkuun 18 000 asukasta lisää vuoteen 2050 mennessä verrattuna nykykehitykseen.

Jos raitiotiehanke laitetaan jäihin, Hintsasen mukaan muilla konsteilla ei ole mahdollista kehittää kaupunkia samankokoisella harppauksella.

– Puhun tässä kohtaa suhdanteista riippumattomasta kasvusta, minkä raiteiden tulo takaisi. Jos hanke jää sikseen, Turku ei ota käyttöön potentiaalia, joka sillä on.

Raitiotien hintaan VTT-selvitys ei tuo muutosta. Viimeisimmän laskelman mukaan raitsikan hinta olisi 330 miljoonaa euroa, josta valtio kuittaisi kolmanneksen. Liikenteen on kaavailtu käynnistyvän vuonna 2026.

Seuraavakasi hankkeesta keskustellaan ja sitten päätetään toteuttamissuunnitelman teosta. Se maksaa jotain 10 ja 15 miljoonan väliltä. Vasta sen jälkeen on vuorossa varsinainen päätös siitä, rakennetaanko raiteet vai ei.