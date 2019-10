Turun yöelämään uusia tuulia: tanskalainen irkkupubi ja karaokea äyriäisten kera

Turkulainen yöelämä saa lähitulevaisuudessa uudenlaisia mausteita.

Vuosi sitten Aurajoen länsirannalla ovensa avannut Club Bassi aloittaa ensi viikolla uudenlaisen karaokekonseptin kalaravintola Bassin yläkerrassa.

Karaoke Bar yhdistelee karaokea ruokatarjontaan. Yökerhossa voi nauttia laulamisen lomassa esimerkiksi ostereita ja luksushodareita. Karaokebaarin juomatarjontaan kuuluu muun muassa samppanjaa, viinejä ja cocktaileja.

– Tästä tulee todellinen Turun luksuskaraoke. Karaoken ystävät haluavat hyvää palvelua, laadukkaita juomia ja hyvää syötävää, Club Bassia pyörittävän Manu Events -yrityksen toimitusjohtaja Santtu Kiili toteaa tiedotteessa.

Yökerhossa on käytössä kotimainen Singa Business Pro -karaokesovellus.

Sovelluksen voi ladata omaan älypuhelimeen, jolla voi valita esittämänsä kappaleen. Kappaletoiveensa voi myös valita ravintolan iPadilta tai jättää perinteisen toivelapun.

Karaoke käynnistyy perjantaina 18. lokakuuta ja viihdyttää jatkossa perjantaisin ja lauantaisin kello 20–04.

Ensi vuoden puolella Turkuun rantautuu myös uusi tanskalainen pubiketju. Hansan Aurakadun kulmaan saapuva The Old Irish Pub yhdistelee tanskalaista hyggeilyä irlantilaiseen ilmapiiriin.

Hansakorttelin kauppakeskusjohtaja Timo Palviaisen mukaan The Old Irish Pubin saaminen Åbo Svenska Teaterin naapuriin on hyvänhenkisen neuvottelun tulosta, joka tuo uudenlaista tunnelmaa keskustan alueelle.

– Meidän mottomme on tarjota vähän enemmän kaikkea, kuten parempaa palvelua ja enemmän tanskalaista hyggeä. Konseptimme on laaja, jotta se puhuttelee suurta joukkoa. Meillä on usein live-musiikkia ja aiomme tuoda esiintyjiä eri puolilta Eurooppaa Suomeen, toimitusjohtaja Peder Blak kertoo tiedotteessa.

Turun The Old Irish Pubin on määrä avata ovensa ensi vuoden alkupuoliskolla. Ravintola on laajuudeltaan yli 500 neliömetriä ja työllistää auettuaan noin 20 henkilöä.