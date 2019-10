Kaupungin asumisneuvojalta saa apua vuokranmaksuvaikeuksissa ja häädön uhatessa

Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluissa on aloittanut asumisneuvoja, jolta saa apua esimerkiksi vuokranmaksuvaikeuksissa ja häätöuhkatilanteissa. Asumisneuvoja työskentelee erityisesti Länsi-Turun ja Runosmäen alueella, mutta tapaaminen on mahdollista sopia myös keskustan alueelle. Asumisneuvontapalvelut ovat maksuttomia eikä niiden saaminen edellytä sosiaalipalvelujen asiakkaana olemista.

Turussa toimii ennestään kolme TVT-asuntojen asumisneuvojaa, jotka palvelevat TVT:n vuokra-asunnoissa asuvia. Itä-Turussa toimii Akseli Kiinteistöpalveluiden asumisneuvoja. Lisäksi Nuorisoasuntoliitolla on oma asumisneuvojansa. Asumisneuvontapalveluilla pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään asunnottomuutta. Hallitusohjelmassa on linjattu, että asumisneuvonnasta tehdään lakisääteistä. Asumisneuvonta on todettu tehokkaaksi keinoksen ennaltaehkäistä häätöjen ja vuokravelkojen aiheuttamia ongelmia.