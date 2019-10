Naantali satsaa lähimakuihin

Jukka Vehmanen

Naantali

Naantali haluaa saada lähituotteensa tunnetuiksi Luonnonmaalla vuonna 2022 järjestettäviä asuntomessuja silmälläpitäen. Naantalin saaristolautakunta satsaa Lähimakuja Naantalin saaristosta -hankkeeseen, jota on käynnistelty tänä vuonna.

Rymättylän Röölässä syyskuussa järjestetyistä sadonkorjuumarkkinoista saatiin niin hyvää palautetta, että tapahtuma järjestetään taas ensi syyskyyssa. Helmikuulle suunnitellaan yrittäjien tuotekehityspajaa Rasekon Foodlaboratoryyn. Kesäksi tehdään esite Naantalin lähiruoasta ja verkkopalveluun luodaan lähiruokasivut.

Seuraava tilaisuus järjestetään lokakuun lopulla Tammiston tilalla, jossa on mukana muun muassa keittiömestari Pekka Terävä. Tilaisuuden teemana on "Lähiruuasta Naantalin menestystekijä" ja siihen on kutsuttu yrityksiä, tuottajia ja yhteistyökumppaneita. Hanke on esillä seuraavassa saaristolautakunnan kokouksessa tiistaina.